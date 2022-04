Le chanteur de Choses Sauvages lance La Sécurité, un nouveau collectif

La Sécurité, c’est une toute nouvelle formation montréalaise qui met en vedette des membres actuels et anciens des groupes Choses Sauvages, Laurence-Anne, Vanille, Jesuslesfilles, Silver Dapple et Punk Explosion.

Le quintette, qui réunit notamment le chanteur de Choses Sauvages, Félix Bélisle, ainsi que les artistes Éliane Viens-Synnott et Laurence-Anne, voit officiellement le jour.

La Sécurité vient de faire paraître Suspens, un premier enregistrement qui «décortique de façon supersonique la hantise d’une quasi-éternité passée en confinement», mentionne le communiqué de presse.

La sortie du morceau aux sonorités punk rock dansantes est accompagnée d’un vidéoclip filmé par Félix Bélisle et Melissa Di Menna, deux des cinq membres de La Sécurité.

À l’instar des paroles de la chanson, le vidéoclip de Suspens représente les conséquences des contraintes de la pandémie et l’envie frénétique de sortir se déhancher. Dans un plan-séquence, on peut voir l’artiste Éliane Viens-Synnott danser convulsivement dans un coin du bar Pow Pow à Montréal.

«Rythmiques parfaitement décadentes, arrangements légèrement psychotropes et mélodies à la fois souples et exubérantes font de ce tube disco des temps modernes, un véritable hymne au clubbing, aux “beaux vêtements” et à la danse. Pour les fans de Devo, E.S.G. ou Le Tigre», écrit le label Mothland.