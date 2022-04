Le duo français Polo & Pan au Festif! de Baie-Saint-Paul en juillet

Le duo français de musique électronique Polo & Pan sera de passage dans la région de Charlevoix cet été à l’occasion du treizième Festif! de Baie-Saint-Paul, qui se tiendra du 21 au 24 juillet.

Après deux étés à accueillir un nombre limité de mélomanes en raison de la pandémie, le festival de musique le plus écolo du Québec revient dans sa forme habituelle. S’y produiront 90 artistes locaux, nationaux et internationaux sur 25 scènes, pour un total de 120 spectacles.

En plus de Polo & Pan, on retrouve comme têtes d’affiche de la programmation le groupe de pop et nu-disco français L’Impératrice ainsi que le groupe rock indépendant canadien Death From Above 1979.

Comme à l’habitude, les artistes québécois ne sont pas en reste au Festif! La programmation enlevante plaira à toutes les générations grâce à la présence de LOUD et de ses invité.e.s, Lisa LeBlanc, Hubert Lenoir, Martha Wainwright, Salebarbes, Gros Mené, Koriass, Les Louanges, Geoffroy, Bran Van 3000, Diane Tell et bien d’autres.

Parmi les 75 artistes musicaux, on compte aussi notamment The Halluci Nation, Québec Redneck Bluegrass Project, P’tit Belliveau, Basia Bulat, Mononc’ Serge, Laura Niquay, 20some, Les Hôtesses d’Hilaire, Tire le Coyote et Les Hay Babies.

La programmation musicale du Festif! 2022 est d’ailleurs paritaire pour la toute première fois de son histoire.

Également une nouveauté cette année, le festival de Baie-Saint-Paul souligne ses coups de cœur d’ailleurs comme Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (Suisse), Mattiel (Atlanta), Golden Dawn Arkestra (Texas), Daddy Long Legs (New York), Federico Albanese (Italie), Pearl Charles (Los Angeles), Emma-Jean Thackray (Royaume-Uni), DijahSB (Toronto), Frankie and the Witch Fingers (Indiana), The Schizophonics (San Diego) et King Hannah (Royaume-Uni). De quoi ouvrir ses horizons musicaux!

Bien que 40% des spectacles soient gratuits, il faut se procurer des billets pour profiter pleinement des quatre jours de festivités. Que ce soit pour l’achat du Passeport La Totale, du Passeport Place Desjardins, du Passeport Place Desjardins VIP ou encore de billets à l’unité, la vente générale en ligne débutera le 14 avril à midi sur le site du Festif!