Les prochaines Francos dédiées à Karim Ouellet

La 33e édition des Francos de Montréal, qui se tiendra du 10 au 18 juin prochains, sera dédiée au regretté Karim Ouellet, ami de longue date de l’événement, et sera l’occasion d’applaudir une multitude de spectacles en salle, comme dans le «bon vieux temps» d’avant la pandémie!

Marc Dupré, Sofiane Pamart, Admiral T, Bon Entendeur, Andréanne A. Malette, B.A.R.F/Fuck Toute/Nova Spei, Barbara Pravi et Mononc Serge se produiront notamment au festival en formule «un soir seulement».

L’heure mauve

Dans la série des événements spéciaux, Pierre Lapointe offrira l’intégralité de son album L’heure mauve, qui accompagne l’exposition du même nom de Nicolas Party au Musée des beaux-arts de Montréal, le 12 juin, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

MC Solaar, avec New Big Band Project : Les retrouvailles, Ariane Moffatt, accompagnée d’un orchestre de 12 instruments à cordes pour porter le son de son dernier album, Incarnat, et la «réunion exceptionnelle» de Loud Lary Ajust, auront aussi leur soirée aux Francos, lesquelles seront en outre le théâtre d’une panoplie de rentrées montréalaises d’artistes ayant lancé du matériel tout frais dans les derniers mois.

Du lot, mentionnons Lisa LeBlanc, 2Frères, Lary Kidd, Gros Mené, Lynda Lemay, Rymz, Salomé Leclerc, Catherine Major et le collectif hommage à Georges Brassens, les Polissons de la chanson.

Damien Robitaille, P’tit Belliveau, Yseult, Patrice Michaud, Michel Rivard, Jane Birkin, Eddy De Pretto et Yann Tiersen figurent également à ce dense et éclectique menu.

Quant à Karim Ouellet, décédé le 17 janvier dernier, son «souvenir indélébile sera honoré tout au long du festival», a laissé savoir l’organisation.

« Un bien fou! »

Les Francos s’étaient tenues en version automnale et allégée en 2020 et 2021 en raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie. L’équipe Spectra, qui chapeaute la fête, est donc soulagée de pouvoir revenir à une certaine normalité en 2022.

«Pendant 10 jours en juin 2022, on va se faire de vrais câlins (masqués?) en se revoyant devant les multiples scènes des Francos. Et on va se faire un bien fou. FrancoFou», s’est réjoui Laurent Saulnier, vice-président programmation des Francos de Montréal, dans son annonce aux médias.

Les billets pour les rendez-vous des Francos seront en vente le jeudi 14 avril, à 10 h. Une prévente est en cours le mercredi 13 avril, de 10 h à 22 h, pour les abonné.e.s de l’Infolettre des Francos de Montréal. Tout le calendrier des spectacles est disponible sur le site des Francos.