Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques dans une classe à part

C’est dans le cadre du Dr. Mobilo Aquafest que Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques a offert la dernière représentation montréalaise de son spectacle Kate, mardi. Un one man show à la fois brillant et hilarant. On a déjà hâte à son prochain.

«Impressionnant» est le premier mot auquel on pense en sortant de la salle. Comment l’humoriste, qui se moque des hommes «de peu de mots», car lui en dit beaucoup, peut retenir tout ce texte, littéraire, appuyé, rempli de références à des auteurs d’autres siècles, les livrer de manière articulée, réfléchie, touchante parfois, tout en étant si drôle et en se permettant de si gros délires?

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques est clairement dans une classe à part.

Le fil conducteur de son spectacle est finement tissé. L’humoriste rêve d’être né à une autre époque, dans un monde distingué. Ici, maintenant, il ne trouve pas sa place. S’ensuivent des réflexions pertinentes sur notre appartenance, nos racines, nos aspirations, mais aussi des anecdotes, parsemées de géniales imitations, à s’en taper les cuisses, sur un dealer de drogue, un rendez-vous entre Garou et Kate Moss, un unicycliste stressant, et bien plus.

Tout en ayant un style particulier, bien à lui, Philippe-Audrey sait trouver un équilibre qui rend son humour universel.

L’humoriste a quelques dates d’annoncées au Québec au cours de l’été et de l’automne prochains. Il prendra possession du Gesù, à Montréal, durant un mois à l’hiver qui vient pour, on l’imagine, la présentation d’un nouveau spectacle.