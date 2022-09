Se taper sur les cuisses tout l’été! 

Entre une pandémie qui nous a collectivement fatigué.e.s et des mauvaises nouvelles qui n’en finissent plus de polluer nos fils d’actualité, on n’a jamais eu autant besoin de rire. Ça tombe bien, les festivals d’humour ont bien l’intention de nous dilater la rate cet été.

Minifest

L’autoproclamé «19e plus gros festival d’humour à Montréal» (bravo pour l’autodérision!) tiendra sa sixième édition, toujours locale, d’où l’appellation du Minifest. Plus de 75 spectacles présenteront plus de 200 artistes (majoritairement de la relève) à l’œuvre, dans une dizaine de lieux. Samuel Poulin-Flynn pilotera la soirée d’ouverture, Jean-Michel Martel participera au Gala Ovni et Alex Lévesque et Josiane Aubuchon sont au menu de la joute improvisée 4 humoristes = 0 texte.

Du 14 au 18 juin

Quartier Hochelaga-Maisonneuve

Pour informations: festivalminifest.com

Grand Montréal Comique

Le Grand Montréal Comique n’a vécu que deux ans avant le hiatus imposé par la pandémie. La bannière reprend corps cette année, en format réduit: d’abord à travers la fiction web Brainsto de LeLouis Courchesne et Frank Grenier, déjà disponible en ligne, puis dans des «Comédie Club» à Pointe-Claire (17 et 18 juin) et Bois-des-Filion (1er et 2 juillet). Stéphane Fallu, Sylvain Larocque, Josiane Aubuchon, Didier Lambert, Daniel Grenier, Heidi Foss et Mike Paterson y seront.

Les 17-18 juin et 1er-2 juillet

Centre culturel Stewart Hall de Pointe-Claire et au Chalet des citoyens de Bois-des-Filion

Pour informations: grandmtlcomique.com

Courtoisie Grand Montréal Comique

Dr. Mobilo Aquafest

Zoofest, qui fut longtemps considéré comme l’ado rebelle de nos festivals d’humour, est en voie de se faire ravir son titre par le Dr. Mobilo Aquafest, dont la cinquième édition –d’abord prévue en mai 2020 – aura finalement lieu cette année. N’obéissant à aucune règle sur le plan du style et de la durée de ses spectacles, se décrivant comme un laboratoire où blague = expérimentation, l’événement mise sur des têtes d’affiche allant de Coco Belliveau à Tranna Wintour, Colin Boudrias à Catherine Ethier, Sèxe Illégal à Jean-François Provençal et Julien Corriveau.

Du 20 au 26 juin

Mile End et Quartier des Spectacles

Pour informations: drmobilo.com

Guillaume Wagner en prestation au festival Dr Mobilo Aquafest

Courtoisie Dr Mobilo Aquafest

Juste pour rire

Le 40e festival Juste pour rire se modernise et ratisse plus large que jamais en 2022, en confiant l’animation de ses galas à des recrues en vogue, soit Pierre-Yves Roy-Desmarais, les duos Roxane Bruneau-Phil Roy, Richardson Zéphir-Eddy King, et Rosalie Vaillancourt. Marylène Gendron, Sam Cyr, Pascal Cameron, Silvi Tourigny, Martin Perizzolo, Mona de Grenoble, Charles Beauchesne, Yannick de Martino, Katherine Levac, Guillaume Wagner, Louis T et Jean-Sébastien Girard compteront parmi leurs invité.e.s. Consultez notre article sur les festivals incontournables de l’été pour connaître les autres activités du festival Juste pour rire.

L’événement JMP sera de retour au Festival Juste pour rire, les 22 et 23 juillet

Courtoisie Juste pour rire

Du 13 au 31 juillet

Quartier des spectacles et Centre Bell

Pour informations: hahaha.com

Just for Laughs

À l’instar de ses confrères francophones, Just for Laughs ressurgit pour la première fois en deux ans avec une proposition costaude pour son 40e anniversaire. Montréal recevra ainsi la visite de la rigolote Amy Schumer (Whore Tour), de Jimmy Carr (Terribly Funny 2.0), de Rick Mercer (Comedy Night in Canada), de Kevin Hart, de Jimmy O. Yang (de la série Silicon Valley de HBO) et autres personnalités célèbres dans la langue de Shakespeare. Les mythiques Nasty Show et Just For The Culture (anciennement The Ethnic Show) sont aussi reconduits.

Du 13 au 31 juillet

Quartier des spectacles, Centre Bell et Olympia.

Pour informations: hahaha.com.

Zoofest

La drag Mona de Grenoble qui instaure le concept du Bitchfest (où Christine Morency sera l’objet d’un bien-cuit), les balados Couple ouvert et Les films dans le cabanon qui fusionnent le temps d’une soirée «extrêmement érotique» pour commenter des extraits des pires films cochons, le spectacle Bière et Métal «100 % Drag Kings», une soirée cinéma déjantée «C’est court, mais c’est bon» avec Alec Pronovost, Julien Bernatchez et Dom Massi… A-t-on besoin d’en dire plus? Le Zoofest 2022 s’annonce complètement fou, et on a diablement hâte!

Du 14 au 31 juillet

Quartier des spectacles et environs

Pour informations: zoofest.com

Le Bitchfest de Mona de Grenoble sera présenté à Zoofest le 18 juillet

Courtoisie Zoofest

ComediHa! Fest-Québec

Il faudra avaler quelques kilomètres de bitume pour s’en prévaloir, mais le ComediHa! Fest-Québec concocte des contenus alléchants qu’il nous tarde de découvrir. Seulement en salle, on aura droit à des galas animés par Michel Courtemanche (une première pour lui en une trentaine d’années), Marie-Mai (pour la première fois en humour!), Michel Charette ainsi que le couple Guillaume Pineault–Anne-Élisabeth Bossé, entre autres. La série de Grands Bien-Cuits taquinera cette année Normand Brathwaite et Martin Matte. On attend toujours de connaître les productions du volet extérieur.

3 au 27 août

Ville de Québec

Pour informations: comedihafest.com