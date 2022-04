Simon Delisle en pleine maîtrise de son art

Il n’est peut-être pas une grande vedette, mais Simon Delisle est un grand humoriste. Auteur de haut calibre, il a prêté sa plume à plusieurs autres célèbres collègues tels que Rachid Badouri et Marianna Mazza et à de nombreux galas Juste pour rire. Il a même enseigné l’écriture et l’animation à l’École nationale de l’humour.

Celui qui pratique ce métier depuis 12 ans maintenant présente enfin son premier one-man-show, Invincible. L’expérience est palpable. Son art a eu le temps de se perfectionner. Dans la pure tradition du stand-up, micro et tabouret seulement, l’humoriste se révèle un artiste en parfait contrôle de ses moyens, confiant et professionnel, qui connait son métier et le pratique redoutablement bien.

Sa plume aiguisée est sans l’ombre d’un doute son point fort. L’écriture est sans faille et sans temps morts, enchaînant les anecdotes désopilantes les unes après les autres, sur des sujets variés, de sa vasectomie à son insomnie en passant par ses multiples malchances, avec un excellent sens du rythme et du timing. L’humoriste privilégie une approche posée, signe de son aisance sur scène, qui éclate souvent en hilarants élans d’intensité verbomotrice.

Un parfait exemple de la patience qui porte fruit.

