Quand TikTok s’invite au Zoofest

Grande nouveauté au festival Zoofest cette année: sept TikTokeur.euse.s québécois.e.s monteront sur scène le temps d’un spectacle inédit au cours duquel ils et elles présenteront un numéro de stand-up comique.

Aly Brassard, Mégan Brouillard, Claudie Mercier, Charles-Antoine Des Granges, Nabilqueen, Tommy Néron et Charles Brunet ont tous.tes un point commun: ils et elles utilisent la plateforme TikTok pour faire de l’humour et seront les vedettes du spectacle #StandUp.

Si certain.e.s, comme Mégan Brouillard et Tommy Néron, sont des diplomé.e.s de l’École nationale de l’humour, d’autres livreront pour la toute première fois sur scène un numéro comique. C’est notamment le cas de Claudie Mercier, candidate d’Occupation Double Afrique du Sud, qui cumule maintenant plus d’un million d’abonné.e.s sur la plateforme TikTok.

Le spectacle #StandUp sera présenté le 16 juillet à 21h30 au Studio TD dans le cadre de la 13e édition du Zoofest.

Les TikTokeur.euse.s choisi.e.s en bref:

Aly Brassard

Toute jeune créatrice de contenu sur TikTok, elle s’est fait connaître en partageant des sketchs humoristiques sur des moments de sa vie quotidienne. Elle possède près de 450 000 abonné.e.s sur la plateforme. Elle présentera son tout premier numéro de stand-up sur scène lors du spectacle #StandUp au Zoofest.

Mégan Brouillard

Diplomée de l’École nationale de l’humour, l’humoriste Mégan Brouillard compte plus de 142 000 abonné.e.s sur TikTok. À l’automne 2021, elle se rend en finale du concours télévisé Le prochain stand-up diffusé sur les ondes de Noovo et gagne autant le cœur des juges que celui du public. Elle animera la soirée #StandUp au Zoofest.

Claudie Mercier

Dès sa sortie d’Occupation Double Afrique du Sud en décembre 2019, où elle a rencontré son fiancé Mathieu Pellerin, Claudie Mercier a connu une grande popularité sur les réseaux sociaux. Celle à qui on doit la fameuse réplique «Est-ce qu’on peut faire ça à un être humain?» utilise à la fois les plateformes YouTube, Instagram et Tik Tok. Sur cette dernière, Claudie Mercier publie surtout des vidéos humoristiques dans lesquelles elle incarne des personnages comiques.

Charles-Antoine Des Granges

Si Charles-Antoine Des Grandes est diplomé de l’École nationale de l’humour depuis 2019, sa carrière a pris tout un tournant en 2021 suite à son entrée marquée sur Tik Tok. Il cumule maintenant plus de 142 000 abonné.e.s et 3 millions de J’aime sur cette plateforme, et a l’habitude de monter sur scène presque tous les soirs pour peaufiner son stand up.

NabilQueen

Nabil Amraoui, alias NabilQueen, est un humoriste fièrement queer et musulman. Celui qu’on surnomme «la reine des réseaux sociaux» compte près de 230 000 abonné.e.s sur Tik Tok. Pour une deuxième année de suite, il présentera un numéro de stand up au Zoofest.

Charles Brunet

Nouvelle étoile montante de l’humour québécois, Charles Brunet est le plus jeune humoriste à avoir joué au prestigieux Bordel Comédie Club, soit à l’âge de 18 ans. Aujourd’hui âgé de 22 ans, il est un inévitable des soirées d’humour montréalaises. Il compte plus de 110 000 abonné.e.s et 2 millions de J’aime sur Tik Tok.

Tommy Neron

Diplomé de l’École nationale de l’humour en 2021, Tommy Neron s’est vite taillé une place sur la scène humoristique québécoise. Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il cumule déjà les animations dans diverses soirées d’humour à Montréal et à Québec. L’artiste se démarque également sur les réseaux sociaux, notamment sur Tik Tok où il rallie près de 99 000 abonné.e.s.