Une troisième «Virée du Saint-Laurent» pour Qualité Motel

«Jamais deux sans trois», comme le veut l’adage. Les membres du groupe Qualité Motel prendront le large du 5 au 15 août prochain, à l’occasion de la troisième édition de leur tournée maritime écoresponsable «La Virée du Saint-Laurent».

Durant ces dix jours, le groupe délaissera la bonne vieille caravane de tournée pour partir à la découverte de la côte gaspésienne en voilier, naviguant d’un spectacle à l’autre à bord du tout nouveau catamaran «Vanamo» de La Belle Vie Sailing.

Plusieurs arrêts à des événements festifs en plein air sont prévus: à Rimouski (au «beer garden» de la Distillerie du St. Laurent, à Pointe-au-Père), à Sainte-Anne-des-Monts (Sea Shack), à Mont-Louis, à Petite-Vallée et sur la plage Haldimand à Gaspé.

Franky Fade comme artiste invité

Comme nouveauté cette année, Qualité Motel invite à bord le rappeur Franky Fade, qui assurera la première partie du spectacle lors de quelques-unes des dates.

L’artiste a récemment collaboré avec le groupe pour la chanson Su’ les fronnes — la chanson thème de la Virée.

En plus de leur fidèle moussaillon DJ FunkyFalz qui sera aux platines tout le long de l’aventure, d’autres artistes amis de Qualité Motel tels que Les Louanges, L’Isle et LaF offriront des performances surprises.

Nettoyages des berges

Plus de 80% de la pollution qui se retrouve dans l’océan provient des fleuves et rivières à l’intérieur des continents.

C’est pourquoi cinq nettoyages des berges se feront aussi au courant de La Viré en collaboration avec l’Organisation Bleue. Cet organisme à but non lucratif québécois, qui favorise la préservation et la conservation de la Planète Bleue, participe à l’initiative pour une deuxième année consécutive.

En 2021, l’organisation a participé à amasser plus d’une tonne de déchets sur les berges du Saint-Laurent, et ce, par près d’une centaine de bénévoles.

La virée a été lancée par Qualité Motel le 17 juillet avec un premier nettoyage des berges à La Bronzette, le nouveau parc riverain de Lachine.

La websérie sur l’édition 2021 de «La Virée du Saint-Laurent».