Franky Fade en mode solo

Le Ausgang Plaza vibrera aux sons entraînants et mélodieux du rappeur Franky Fade les 9 et 10 décembre prochain. L’artiste montréalais y lancera son premier album solo, CONTRADICTIONS, paru plus tôt cet automne.

Couverture de l’album CONTRADICTIONS

Frontman du groupe hip-hop jazz Original Gros Bonnet (O.G.B.), gagnant des Francouvertes en 2019 et membre du collectif rap Les Fourmis avec, entre autres, Fouki et LAF, Franky Fade a déjà une expérience notable de la scène.

Ce sont maintenant des textes plus personnels et introspectifs qu’il viendra présenter. Nul doute qu’il y aura tout de même matière à danser, vu le caractère très rythmé et accrocheur de ses productions.