10 podcasts à écouter d’une traite

Tanné d’écouter toujours les mêmes podcasts? Vous cherchez quelque chose de nouveau à mettre dans vos écouteurs? Métro a dix suggestions pour vous.

Les ficelles

C’est LE podcast parfait pour entendre une analyse plus intellectuelle et féministe de la populaire émission Occupation Double. De la masculinité toxique à la misogynie intériorisée en passant par les enjeux de représentation, Les ficelles aborde une foule de sujets avec rigueur, mais aussi toujours avec une touche d’humour.

Convictions

Le podcast Convictions a été lancé l’an dernier. Le journaliste Simon Coutu entrait dans l’univers de groupes qui rejettent les mesures sanitaires entourant la COVID-19 pour essayer de les comprendre. Récemment lancée, la deuxième saison, animée par Brigitte Noël et Jeff Yates, s’intéresse au mouvement complotiste le plus important des dernières décennies, QAnon. Le travail journalistique derrière cette série est impressionnant.

On jase de films

Un podcast au cours duquel l’animateur Guy A. St Cyr nous fait découvrir les goûts en matière de cinéma d’une foule de personnalités. Cinéastes, musiciens, humoristes, auteurs, tout le monde va faire son tour. À tous les épisodes, trois coups de cœur, une œuvre détestée et un plaisir coupable sont passés en revue.

Notre envoyé spécial

Gagnant dans la catégorie balado – documentaire – reportage aux prix Numix 2021, cette série produite par Radio-Canada transporte l’auditeur dans la réalité des envoyés spéciaux en zone de conflit ou de catastrophe humanitaire. On retrouve entre autres les récits des journalistes Michèle Ouimet, Marie-Ève Bédard ou Céline Galipeau alors qu’elles faisaient face aux plus terribles drames humains. Marquant.

Woke or Whateva

Ce podcast 100% bilingue animé par deux jeunes femmes noires montréalaises est particulièrement rafraîchissant dans le paysage culturel québécois. Les animatrices se livrent sur leur réalité et leur vision de la société, et offrent un discours lucide que l’on n’entend pas assez dans les médias populaires.

Faits divers

Le youtubeur Maire de Laval explose sur le web depuis quelques années avec ses capsules au franc-parler. En plus de ses vidéos, il a maintenant son podcast, où il reçoit des invités de divers horizons pour discuter, sans ligne directrice précise. Les conversations sont parfois rigolotes, parfois réfléchies, mais toujours rehaussées par sa personnalité charismatique.

Deviens-tu ce que t’as voulu?

Un podcast de conversation en tête-à-tête avec des personnalités publiques qui se distingue par son animateur, le journaliste de renom Dominic Tardif. Les entretiens sont empreints de profondeur puisqu’ils sont menés par quelqu’un qui a fait des recherches rigoureuses au préalable.

Pod’casque

Un parfait podcast pour les amateurs de hip-hop québécois. Les animateurs Jay Seven et Le Onze sont de fins connaisseurs de cette culture, de vrais passionnés de rap qui savent analyser les paroles les plus nichées des textes de rappeurs d’ici. À chaque épisode, ils reçoivent un acteur de la scène hip-hop québécoise pour discuter de son travail.

Wagner

Un autre humoriste qui anime un podcast de discussion… Guillaume Wagner reçoit certes à l’occasion des collègues humoristes, mais sa personnalité un peu plus intellectuelle l’incite souvent à pousser la discussion plus loin. Et c’est ainsi qu’il réussit à se démarquer des autres. Il s’intéresse également à d’autres invités particulièrement captivants. Notons ses épisodes avec le regretté Serge Bouchard ou encore Alain Deneault, Jérémie McEwen, Normand Baillargeon, entre autres.

Écho

Pour les amateurs de podcasts de fiction, il existe la série Écho, un thriller scénarisé par Patrick Sénécal, mettant en vedette les comédiennes Céline Bonnier et Nahéma Ricci. Une psychiatre doit résoudre une sordide histoire de double meurtre et, même sans images, cette histoire a de quoi glacer le sang.