Un Montréalais fait les chaussures de Lil Nas X

À moins que vous viviez sous une roche, coupé de la civilisation depuis des mois, on ne vous présentera pas le rappeur Lil Nas X. S’il est d’abord connu pour sa musique, il l’est aussi pour son style flamboyant (souvenez-vous du Met Gala). Et si on vous disait que ses souliers les plus excentriques sont fabriqués ici, par un jeune designer montréalais?

Émile Lemay-Racine a obtenu son diplôme de l’Université de Montréal en design industriel en 2018. Son projet de fin d’études portait sur les chaussures. Faute de trouver un emploi, il passe alors deux ans à travailler sur ses projets personnels et à créer des chaussures de A à Z, tout seul chez lui avec son imprimante 3D.

À force d’expérimenter, il développe un style de plus en plus marqué, favorisant les idées audacieuses et surtout les hautes plateformes qui donnent du volume à ses créations.

Autre originalité: ses chaussures sont assemblées de façon modulaire. Chaque pièce est donc remplaçable et personnalisable.

«Je suis inspiré par la rave culture et par la spiritualité. En fait, j’essaie d’agencer des trucs qui n’iraient pas nécessairement ensemble, explique le jeune créateur. Les chaussures ont toujours été conçues plus ou moins de la même façon. Je veux faire les choses différemment, notamment en utilisant la technologie.»

Cette année, Émile a fondé avec un vieil ami, Nathan A. Scuderi, sa propre compagnie Designbyracine, pour laquelle il crée plusieurs collections de chaussures, mais également des vêtements.

Lil Nas X portant les chaussures de Designbyracine

Une demande de Lil Nas X

Le designer s’explique mal comment ses souliers se sont rendus jusqu’à la mégavedette Lil Nas X.

Tout a déboulé après qu’il a envoyé une paire à Londres à une personne ayant des liens avec l’influenceuse mode Uglyworldwide. Peu de temps après, il est invité à créer des chaussures pour le rappeur ILoveMakonnen. Puis, il reçoit soudainement un message de la styliste de Lil Nas X sur Instagram qui lui en commande deux paires.

Il imagine que le mot s’est passé dans le monde des stylistes et que les algorithmes Instagram ont fait le reste.

«C’était dur à croire, se souvient-il. Relativement peu de personnes me suivaient sur Instagram. En une fin de semaine, j’ai fait deux paires de souliers tout seul chez moi et je les lui ai envoyées.»

Comble du bonheur: Émile voit quelques jours plus tard ses souliers mis de l’avant lors du passage de Lil Nas X à l’émission américaine Saturday Night Live, regardée par des millions de personnes. Et disons que la paire de chaussures blanches, dont les plateformes ont une hauteur d’environ 15 cm, ne passe pas inaperçue!

Le rappeur a ensuite porté de nouveau les créations signées Designbyracine à quelques occasions lors d’apparitions publiques.

Un tremplin?

Émile et Nathan gardent depuis une bonne relation avec la styliste de l’artiste. Ils ont même pu créer pour lui des outifts complets. L’entreprise dispose maintenant d’un bureau, de quelques employés et d’un point de vente à la galerie-boutique Satur Day Swim au centre-ville de Montréal.

«Notre but, maintenant, est de passer au niveau supérieur. On n’est jamais sorti de Montréal, mais on se voit déjà à l’international. Ça fait seulement six mois que la compagnie existe et nos trucs roulent bien. Je suis curieux de voir comment tout ça va évoluer dans les prochains mois, alors que l’on amorce notre virage public», conclut Émile.

La styliste de Lil Nas X pourrait d’ailleurs devenir la représentante officielle de leur compagnie à l’étranger. À suivre de très près!