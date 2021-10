La révolution capillaire de MJ Déziel

Que vous regardiez un récent vidéoclip de Les Louanges ou que vous écoutiez un épisode d’Occupation Double animé par Jay Du Temple, vous observez son travail. À la tête du salon APART Studio, MJ Déziel, 29 ans, est en train d’opérer une petite révolution dans le milieu culturel, à coups de métamorphoses capillaires funkys. Entretien.



Fondatrice et directrice de création d’APART Studio Entreprise fondée en 2019 12 employés et artistes à leur compte Adresse: 3643, boul. Saint-Laurent, local 410, Montréal



D’où vient ton intérêt pour les cheveux?

Je viens de la banlieue. Jeune, je n’avais jamais vu de coupe de cheveux extravagante. Mon intérêt est né lorsque ma mère, qui travaillait pour L’Oréal, m’a emmenée dans un show de coiffure quand j’avais 18 ans. J’ai vu toutes sortes de types de coiffures impressionnantes et originales. Quelque chose a cliqué!

Parle-nous de ton entrée dans le milieu capillaire?

Jeune adulte, j’étais un peu perdue dans la vie. J’ai décidé de m’inscrire à un cours de coiffure. Mon objectif était de devenir une artiste internationale. J’étais attirée par la dimension glamour et jet-set. Je me suis vite retrouvée sur le marché du travail. J’ai gagné plusieurs concours et j’ai été recrutée par Redken Canada. En 2017, Redken New York m’a appelée pour me confier une campagne visant à refaire l’identité visuelle de Redken for Men. Ainsi a démarré ma carrière internationale. En 2018, j’étais lancée sur de gros stages partout en Europe pour expliquer devant des milliers de personnes les nouvelles tendances, les nouveaux produits, les techniques de perfectionnement, etc.

Comment es-tu passée de cette vie jet-set à avoir un studio à Montréal?

À cette époque, je voyageais énormément, ce qui peut mener à l’isolement. Je me disais que j’étais dans mon prime, mais je voulais qu’il me reste quelque chose, une fois ce prime passé. Il était temps de créer quelque chose à moi chez nous. J’ai décidé d’ouvrir mon propre studio: le APART Studio.

Quel est le modèle du studio?

Le studio s’appuie sur un concept d’interdépendance. Les coiffeurs sont indépendants, ils travaillent à leur compte, mais il y a quand même un fort esprit d’équipe. Ils sont tous ambassadeurs de la marque APART.

C’est une marque, le APART Studio?

Oui, je ne me considère pas comme la propriétaire d’un salon, mais bien d’une marque, parce qu’on fait les choses vraiment différemment. À APART, on pense outside the box, on remet en question les conventions dans le monde de la coiffure. On explore des avenues inédites dans le domaine. On est très orienté sur la communauté et on désire allier tous les domaines créatifs. Ça va plus loin que les cheveux. Je veux qu’on devienne une référence culturelle à Montréal.

Toi, que fais-tu au studio?

Deux jours par semaine, je suis derrière la chaise et je prends des clients réguliers. J’adore cet aspect humain de mon travail. Ces clients ne sont pas des gens qui ont besoin uniquement de se faire couper les cheveux, mais qui ont un désir de transformer leur image en passant par leurs cheveux. Le reste du temps, je fais de la consultation pour des entreprises. Je travaille aussi souvent avec des artistes ou des personnalités publiques pour gérer leur identité capillaire.

As-tu des exemples de projets en cours extérieurs à la coiffure?

On aime beaucoup la musique à APART. On fait des playlists mensuelles ou des séances d’écoute d’albums en primeur. On vend aussi des vêtements à notre effigie. En ce moment, on prépare un podcast, en association avec Vans, pour faire découvrir la clientèle du studio, des gens créatifs et hyper intéressants. On aimerait aussi faire plus d’événements, un magazine culturel et une foule d’autres projets!

Son conseil aux jeunes entrepreneurs



Une idée ne vaut rien, tout est dans l’exécution! Il faut parler de son idée et ne pas craindre de se la faire voler.



Une entreprise qui l’inspire



Il y en a plein! Notamment Dime, Shift Radio et Menu Extra.



Son application préférée?



TikTok! Pour rester à jour avec les dernières tendances.