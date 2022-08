Une pensée pour René Lévesque au Quartier des spectacles

Les hommages en tous genres à René Lévesque se multiplient depuis le début de l’année, et particulièrement ce mois-ci, pour souligner le 100e anniversaire de naissance du regretté politicien, qui avait vu le jour le 24 août 1922.

Le Quartier des spectacles, entre autres, offre lui aussi une douce pensée à la mémoire du vénéré «Ti-Poil» et son «À la prochaine fois».

Du 24 août au 10 novembre, l’installation multimédia L’Espace René-Lévesque à Montréal: le parcours d’un homme d’exception jumellera une exposition, une vidéoprojection et un court métrage documentaire retraçant la vie et les réalisations de l’homme et du personnage politique que fut René Lévesque.

L’œuvre en trois temps est signée par le commissaire Daniel Fortin.

Comme à New Carlisle

La portion de l’exposition de ce Parcours d’un homme d’exception se scinde en huit zones correspondant aux grandes étapes de la vie de René Lévesque, de sa naissance à New Carlisle, en Gaspésie, en passant par ses années de journalisme et ses accomplissements politiques.

On y montre comment le fondateur du Parti québécois a profondément transformé le Québec et laissé sa marque de façon tangible, encore perceptible aujourd’hui. Une trame narrative à écouter en français ou en anglais, gratuite, à télécharger sur téléphone intelligent, accompagne la visite du trajet.

Cette attraction déployée sur la promenade des Artistes (entre le Complexe des sciences Pierre-Dansereau de l’UQAM et la Place des Arts) est en fait une reproduction de l’Espace René-Lévesque, un musée-jardin situé à New Carlisle, en Gaspésie, inauguré en 2018, et qui sort pour la première fois de son cadre naturel pour commémorer le centenaire de René Lévesque.

Images et témoignages

Puis, à la Place des Arts, on poursuit l’immersion dans l’histoire de René Lévesque grâce au court métrage documentaire Quelque chose comme un grand homme, de Luc Cyr. Le film diffusé à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme tous les jours, de 12h à 20h (avec le concours d’un guide médiateur sur place), condense des témoignages à l’égard de ce grand amoureux du Québec et fait écho à l’onde de choc causée par son départ, survenu le 1er novembre 1987.

Le public pourra lui aussi laisser sa griffe au concert d’éloges dans un recueil-souvenir où chacun.e sera invité.e à rédiger un témoignage.

Enfin, la séquence L’Espace René-Lévesque à Montréal: le parcours d’un homme d’exception culmine en soirée avec la vidéoprojection, sur le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM, d’images d’un René Lévesque dans toute sa grandeur et son humanité, captées par le photographe Yousuf Karsh. Le montage est relayé en boucle jusqu’à 23h.

L’Espace René-Lévesque à Montréal: le parcours d’un homme d’exception s’inscrit dans le cadre de l’Année Lévesque de la Fondation René-Lévesque, qui s’étale de juin 2022 à juin 2023, et qui célèbre l’œuvre et le legs de René Lévesque au moyen de diverses activités.