«Préternaturel»: exposition aux couleurs humaines

L’exposition Préternaturel par l’artiste montréalaise Catherine Morin est présentée à la galerie Wishbone jusqu’au 2 octobre. Sur les murs et au sol: toiles colorées, nudité, sculpture géante aux couleurs pétantes et réflexions sur la fragilité humaine.

Catherine Morin a été formée par la photographie, ce qui se remarque maintenant dans sa peinture. Bien qu’elle imagine ses compositions et les personnages qui s’y trouvent, les toiles ressemblent à des scènes du quotidien – concept en photo qui consiste à capturer des sujets dans une situation de leur vie courante.

Cette approche se remarque dans chacune des séries de l’expo, soit Les vacanciers, Les baigneurs, The Sitters, Pastorale et Le petit travailleur. Ces séries, composées de toiles et de sculptures, témoignent de son travail des cinq dernières années.

Gracieuseté de la galerie Wishbone

En montrant des humains ordinaires, l’autodidacte aborde à l’aide de ses pinceaux l’hypocrisie des voyageur.euse.s, le vieillissement, la nudité et le statut social. Une diversité corporelle décomplexée, une variété dans les âges, différents statuts sociaux et une diversité ethnique sont remarqués dans ses œuvres. Ce sont des sujets ancrés dans le vrai, malgré les angles, les couleurs et les formes non fidèles au réel qui stimulent l’imagination.

Gracieuseté de la galerie Wishbone

Le nom de l’exposition vient de la théologie catholique, où «préternaturel» réfère à ce qui se situe entre la création et le péché originel. Selon la galerie Wishbone, pour le philosophe et théologien Saint-Thomas d’Aquin, il s’agissait de merveilles qui survenaient rarement et qui provenaient de la volonté humaine.

L’expo se déploie dans deux lieux: dans la galerie Wishbone – où une atmosphère soignée et classique plane – ainsi que dans un espace pop-up, qui se trouve en diagonale et qui est une salle plus décontractée.

Ouverte depuis quelques mois dans le Vieux-Montréal, la galerie offre un lieu de diffusion à des artistes émergent.e.s. Préternaturel est la troisième exposition d’art visuel qu’accueille Wishbone.

Galerie Wishbone

395 et 372, rue Notre-Dame Ouest.

Du mercredi au dimanche, de 11h à 17h.