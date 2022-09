Pierre-Luc Racine, l’actuaire devenu humoriste

Bien qu’il ait toujours eu un intérêt pour l’humour, Pierre-Luc Racine a fait carrière en actuariat avant de se lancer dans ce qu’il voulait vraiment: faire rire. Aujourd’hui fier de son parcours, l’humoriste d’origine colombienne est «très content d’être ici». C’est d’ailleurs le nom de son premier spectacle solo, qui sera présenté à Montréal le 1er décembre.

Adopté avant l’âge d’un an par une mère beauceronne et un père rimouskois, Pierre-Luc Racine se rappelle, enfant, avoir regardé des galas Juste pour rire, vu des sketchs de Bruno Blanchet et lu les livres de Pierre Légaré.

Au fil des années, l’humour a continué d’occuper une partie importante de sa vie. «Sur certains sites de clavardage, je mettais des jokes. J’écrivais des sketchs avec des amis sur des forums, à l’époque. Mon nom d’utilisateur MSN, c’était une joke aussi. J’ai tout le temps écrit des jokes», se souvient-il.

La bosse des maths

Toutefois, son talent naturel pour les mathématiques l’a amené à poursuivre ses études dans cette branche et à s’inscrire en actuariat à l’université.

«Mes parents m’ont tout le temps dit que j’irais à l’université, donc je n’avais jamais considéré [une carrière en humour]», admet-il avant d’ajouter que le manque de diversité culturelle dans le milieu a possiblement aussi contribué à son choix, comme il ne se «voyait nulle part».

S’il aimait faire des maths, Pierre-Luc Racine – qui coanime depuis 2011 le balado 3 Bières – détestait son travail d’actuaire, même s’il a mis 10 ans avant de le quitter.

«Actuellement, dans la société, c’est tout à fait normal de haïr sa job», fait-il valoir quand on lui demande pourquoi ça lui a pris autant de temps avant de se réorienter.

Or, porté par le désir de vivre son «rêve», rien de moins, il a finalement décidé, en 2016, de démissionner pour s’inscrire à l’École nationale de l’humour.

Des défis à surmonter

Si Pierre-Luc Racine était heureux d’enfin étudier sa passion, le parcours de celui-ci n’a pas été de tout repos, et pas seulement parce qu’il avait 10 ans de plus que le reste du groupe.

Être un scientifique dans une université de sciences qui passe à une école d’art, c’est vraiment différent. En science, il y a une bonne réponse; en art, ça dépend de ton prof. Pierre-Luc Racine

Une autre difficulté que Pierre-Luc Racine a dû vaincre, c’est son trouble d’élocution, diagnostiqué seulement en 2020. «Je n’en avais aucune idée avant. Tout ce que je savais, c’est que j’étais quelqu’un qui parle mal et vite», poursuit celui qui s’exerce maintenant chaque jour.

L’humoriste de la relève a su surmonter les embûches et, l’an dernier, il a même publié un livre sur son parcours, Comment lâcher sa job de bouette et (essayer de) vivre de ses rêves.

Sans se mettre dans une position de gourou ou de coach de vie, l’humoriste y transmet son message: celui de l’importance de tenter sa chance pour suivre ses rêves, malgré les obstacles.

«Ça se peut que ça chie, ça se peut que ce soit long, ça se peut même que ça n’arrive pas, mais tu peux quand même essayer et c’est ça qui est important», lance-t-il.

Très content d’être ici

Aujourd’hui, le quotidien de Pierre-Luc Racine est loin d’être le même qu’il y a 10 ans. Il mène une vie occupée en animant diverses soirées d’humour, en écrivant pour des médias et en se produisant sur scène avec son premier spectacle, intitulé Très content d’être ici.

Par son humour qu’il décrit comme sympathique et cérébral, Pierre-Luc Racine revient sur son cheminement en insistant sur le bonheur qu’il éprouve à être où il est, c’est-à-dire sur scène, au Québec.

«Je suis né sur un autre continent et j’aboutis ici. J’ai de la chance. […] Il y a un univers parallèle où je suis en Colombie avec un fusil dans les mains», explique celui qui a obtenu une nomination au dernier Gala Les Olivier pour son balado.

En parallèle, Pierre-Luc Racine souhaiterait tenir des conférences dans les écoles secondaires pour parler aux élèves. «Je veux leur dire que s’ils se trompent pendant un bout, ce n’est pas grave. Ce n’est pas grave de faire fausse route. Tu apprends. Il y a des choses qui me servent en tant qu’humoriste du temps où j’étais actuaire, dont la discipline», mentionne-t-il.

Pierre-Luc Racine présentera son spectacle solo Très content d’être ici le 1er décembre au Café Hookah Lounge, situé sur la rue Saint-Denis.

La bonne adresse

Pierre-Luc Racine réside dans Le Plateau-Mont-Royal et affectionne particulièrement le bar Aux Verres Stérilisés, situé sur la rue Rachel. «C’est une taverne qui a tous les stéréotypes d’une taverne, dit-il. Vu que ça fait 20 ans que j’y vais, c’est une des relations les plus stables de mon existence!» L’humoriste va souvent écrire seul dans ce bar qu’il considère comme sa deuxième maison.