stucancel : canceller pour rire 

Vous n’arrivez plus à suivre ce qui est «cancel» ou pas? Une page Instagram québécoise tranche (ironiquement) pour que vous vous évitiez bien de la confusion.

Vous partagez leurs mèmes tous les jours, mais ne savez absolument rien sur eux et elles. Avec la série «Vu de mème», Métro lève le voile sur leurs leurs créateur.trice.s, ces vedettes inconnues des réseaux sociaux.

C’est l’autrice et comédienne montréalaise Carolanne Foucher, 29 ans, qui est derrière cette page, source de beaucoup de rigolade et de débats oiseux depuis janvier 2022.

«J’ai eu l’idée autour d’un feu il y a un an. Je trouvais ça vraiment drôle de devenir une source d’information pour savoir si les choses sont cancel.»

Le terme «cancel» en lui-même fait beaucoup rire l’artiste, d’autant plus que c’est un anglicisme, et qu’il est devenu tellement galvaudé.

Pour rigoler, la Verdunoise se mettait à canceller tout et n’importe quoi. En janvier, il lui restait encore plein d’idées de blagues. Elle s’est dit qu’elle allait lancer une page Instagram pour faire rire ses ami.e.s.

Clairement, elle n’était pas la seule à trouver son concept drôle. En une semaine, elle a dépassé les 1 000 abonnés. Aujourd’hui, 11 400 personnes suivent la page.

Le concept

Des sarouels, des pantalons 3/4, la IPA, le café filtre, snoozer, fumer dans le char, du spagat’ avec du lait, crier en poppant le mousseux, sont tous des exemples de choses auxquelles Carolanne a soit apposé la mention «cancel», «encore correk» ou «recommandé» dans les derniers mois.

Elle s’amuse parfois avec le format – ses abonnés connaissant le concept – elle peut l’exploiter pour faire de l’humour un peu méta, c’est-à-dire autoréférentiel. Par exemple, pour elle, les restaurants-déjeuners avec des «j’œufs de mots» sont «encore cocorrek».

Du sérieux aussi

Mais il n’y a pas que du rire sur stucancel. Militante, intéressée par la politique, Carolanne se permet d’utiliser sa plateforme pour passer des messages plus sérieux quand l’actualité se fait trop enrageante.

Les personnes qui prennent le bord des agresseur.euse.s ou disent qu’une agression s’est passée «somme toute rapidement» pour justifier une peine clémente ou une absolution, les rénovictions, l’annulation du défilé de la Fierté, le Grand Prix, les États-Unis ont tous été cancellés par Carolanne dernièrement.

«Reacher out [Parler à quelqu’un] quand ça file semi» était quant à lui « recommandé ».

La créatrice de la page estime faire un bon dosage entre le comique et le sérieux. « La page c’est 100 % moi. Il y a des journées où j’ai envie de faire des blagues, des journées où je veux commenter l’actualité. C’est mon dosage à moi. Des fois je trouve des choses inacceptables et je veux les commenter, d’autres fois non. Je n’ai pas envie d’être au centre de polémiques, mais juste dire ce qui me passe par la tête.»

«Ma seule règle : je ne veux pas canceller des gens», conclut-elle.

Carolanne Foucher a publié récemment aux Éditions de Ta Mère la pièce Manipuler avec soin, oeuvre qui est également présentée du 29 août au 9 septembre prochain au théâtre La bordée à Québec. Chez la même maison d’édition, elle a publié les recueils de poésie Submersible (2022) et Deux et demie (2020). À l’hiver 2023, on pourra la voir comme comédienne dans la série Haute démolition, adaptée du roman du même nom de Jean-Philippe Baril-Guérard.