Le Cabaret de la Seconde Chance fait son grand retour

Le 12 octobre, le Gesù accueillera la 8e édition du Cabaret de la Seconde Chance. Présenté par l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), avec comme slogan «L’art libéré, sans conditions», le Cabaret est un projet artistique mettant en scène des artistes professionnels et des personnes de talent ayant la particularité d’avoir eu à un moment de leur vie affaire à la justice.

«Cet événement se veut d’abord et avant tout une activité de sensibilisation, visant à réduire les préjugés et à réaffirmer l’importance de la réintégration sociale et communautaire des contrevenants, ainsi que l’implication de la communauté dans ce processus», peut-on lire sur leur site internet.

À 18h30 aura lieu une exposition d’arts visuels (peinture, sculpture, collage, etc.) qui sera suivie d’un spectacle à 20h. Ce dernier prendra des formes multiples (musique, slam, humour, poésie, etc.), mais sera lié à la thématique du Cabaret de cette année: l’isolement.

Affiche de la 8e édition du Cabaret de la seconde chance

Daniel Benson sera l’animateur de cette 8e édition du Cabaret, lui qui travaille depuis 20 ans auprès de personnes judiciarisées. Il est aussi le porte-parole de la Semaine nationale de la réhabilitation sociale 2022.

Parmi les artistes présents, on retrouvera Louise Henry, autrice et ex-détenue de la prison Leclerc à Laval. Membre de la Coalition d’action et de surveillance sur l’incarcération des femmes du Québec (CASIFQ), elle a publié en mai dernier son livre Délivrez-nous de la prison Leclerc!, témoignant de son séjour de onze mois dans cet ancien pénitencier fédéral pour hommes à sécurité maximale.

Louise Henry, autrice et ex-détenue devenue militante

Autre artiste présent au Cabaret: Manu Militari. Auteur interprète et globe-trotteur, il écrit en Colombie son premier livre, Le sourire de Leticia. Aujourd’hui rappeur, il compte cinq albums à son actif, 75 000 ventes et deux Félix. «Il jette sur le monde un regard froid, mais non dénué d’amour, avec une préférence pour les sans voix», peut-on lire sur la page Facebook de l’événement.

Manu Militari, auteur-interprète

Pour acheter votre billet, visitez asrsq.ca/cabaret-seconde-chance/projet ou appelez la billetterie, ouverte du mardi au samedi de 12h à 18h, au 514 861-4036.

Le Gesù est situé au 1200, rue de Bleury.