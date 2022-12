Gregory Charles et sa fille chantent Noël

Une nouvelle chanson égaiera vos partys des Fêtes: Voilà le Père Noël Boogie, composée par Gregory Charles et sa fille Julia, 10 ans. Comme son nom l’indique, ce premier duo père-fille est un joyeux boogie, big band survolté en prime.

«Ça chante fort et ça chante longtemps» à Noël dans la famille de Gregory Charles, apprend-on dans le communiqué présentant cette composition originale. Puisque Julia, qui chante et joue du piano à l’instar de son père, partage la passion de la musique de ce dernier, tout autant que son enthousiasme pour le temps des Fêtes, il va sans dire que le sentier (de neige) était tracé pour un duo!

Si Noël, c’est l’amour, pour Gregory et sa fille, le boogie, c’est «la grande fête»!

«Julia adore chanter, et sa chanson de Noël préférée est Santa Claus Got Stuck in My Chimney, un classique d’Ella Fitzgerald», indique dans le communiqué le musicien chevronné, qui a mis en scène le spectacle musical La mélodie du bonheur, à l’affiche au Théâtre St-Denis, dans Ville-Marie. «Le rythme est enjoué et imaginer le père Noël coincé dans une cheminée la veille de Noël nous fait rire tous les deux!»

Ne trouvant pas d’équivalent en français, le tandem en a imaginé un, créant en quelques heures seulement cette chanson inspirée par l’image d’une maman dansant un boogie après avoir embrassé le père Noël.

Gregory Charles et sa fille Julia ont composé une chanson originale festive pour les Fêtes. Photo : Les Productions Gregory