37 artistes francophones ou du Québec en nomination aux prix Juno

Charlotte Cardin ne sera peut-être pas là pour rafler tous les prix comme elle l’a fait l’année dernière, mais une forte délégation d’artistes québécois.es sera tout de même à Edmonton le 13 mars prochain pour la cérémonie des prix Juno. Au total, ce sont 37 artistes francophones, Québécois.es ou faisant carrière au Québec qui sont nommé.e.s cette année.

Les albums d’Ariane Roy, Daniel Bélanger, Hubert Lenoir, Les Louanges et Lisa Leblanc sont nommés dans la catégorie album francophone de l’année.

La chanteuse dance pop Rêve, originaire de Montréal et aujourd’hui établie à Toronto, est nommé dans trois catégories. Celle qui était devenue une sensation virale pour son interprétation des hymnes nationaux au Centre Bell en 2014 pourrait repartir avec le prix choix du public, celui de révélation de l’année et celui d’enregistrement dance de l’année.

Le duo de producteurs montréalais Banx & Ranx, qui a notamment collaboré avec Rêve, se distingue aussi avec trois nominations dans les catégories single de l’année, révélation de l’année (groupe) et réalisateur de l’année.

Kaytranada, un habitué des Juno, obtient pour sa part deux nominations: réalisateur de l’année et single rap de l’année.

Soulignons également la nomination du très suave Pierre Kwenders dans la catégorie album de musique globale et de l’apaisant Jean-Michel Blais dans la catégorie album instrumental.

Les vedettes internationales dominent

Autrement, c’est la vedette pop planétaire The Weekend qui obtient le plus de nominations, soit six au total, dont une dans chacune des catégories de pointe que sont artiste de l’année et album de l’année. Il est suivi de près, avec cinq nominations chacune, par la légende pop punk Avril Lavigne et l’autrice-compositrice albertaine Tate McRae.

L’acteur canadien Simu Liu animera à nouveau les Juno, qui seront diffusés sur CBC le 13 mars, dès 20h.

Pour consulter la liste complète des nominations, c’est par ici.