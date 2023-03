Un premier album pour Mirror Mirror, projet solo de Lisa Iwanycki 

La Montréalaise Lisa Iwanycki, alias Mirror Mirror, a lancé vendredi dernier un mini-album tout en douceur, intitulé Imaginary Friend.

L’opus contient un total de cinq pièces, dont Pierce the Tear, qui aborde la nécessité de surmonter l’abus de substances illicites. On retrouve également une chanson-titre dans laquelle l’artiste exprime le désir d’avoir de véritables amitiés à une époque où nos rencontres avec l’autre se font de plus en plus virtuellement.

Un clip de la pièce Imaginary Friend est d’ailleurs paru à la mi-janvier. On peut y voir l’autrice-compositrice-interprète errer, pianoter et danser seule dans les bois jusqu’au moment où un ami ours vient la rejoindre pour s’amuser avec elle.

Lisa Iwanycki, qui lance ici sa carrière solo, propose un mini-album enchanteur voguant entre la pop orchestrale et le folk baroque pour lequel elle a réuni cinq musicien.ne.s «à la manière d’un orchestre de chambre».

«L’expérience de la première écoute du projet Mirror Mirror a été magique et nous a tous et toutes marqué.e.s, a-t-elle déclaré par voie de communiqué. Nous pouvons y entendre et y ressentir l’ambiance du lieu, ainsi que chaque silence entre les notes, aussi important que la musique.»

L’artiste a été claviériste et choriste sur les tournées de Patrick Watson, The Barr Brothers ou encore Matt Holubowski. Par la suite, elle a formé le groupe punk-pop Creature et le duo de synth-pop cinématographique Blood and Glass, dont les chansons se sont retrouvées sur la bande originale de la populaire de la série télévisée Avant le crash.