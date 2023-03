Anna Valsk se met «créativement au monde» avec «Morphologies» 

La musicienne Ariane Vaillancourt, alias Anna Valsk, «se met elle-même créativement au monde» – dixit le communiqué – avec un premier album intitulé Morphologies.

En effet, ce premier opus – disponible depuis vendredi – a été entièrement autoproduit et autoréalisé. La proposition contenant un total de onze pistes s’appuie sur le concept du cycle des saisons et inclut ses deux EP parus en 2022.

Ce lancement est accompagné par la sortie d’un nouveau clip de son plus récent morceau Je n’veux pas que tu t’en ailles où l’artiste semble ici s’adresser directement à l’été afin qu’il ne se termine pas, plutôt qu’à une personne.

Dans le vidéoclip tiré de la pièce Humain, on y observe des silhouettes dissimulées dans une baignoire tentant de tracer les traits de leur propre visage. Une quête d’humanité et un besoin de connexion sont exprimés dans cette chanson, à l’image du reste de l’album écrit en collaboration avec le parolier Jonathan Harnois.

Je ne sais pas qui je suis où je vais / Je tourne en rond dans l’eau comme un objet / Et ma main dans ma main / Et mes yeux dans mes yeux / Je ne me sens plus humain / Au milieu de ce fou combat.

Paroles tirées de la chanson Humain