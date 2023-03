Nouvel album «moins garage» pour Double Date With Death  

Le groupe de rock psyché Double Date With Death – DDWD pour les intimes – vient de lancer un troisième album intitulé Portraits.

L’Au-delà, le précédent album du quatuor formé de Vincent Khouni (voix, guitare), Julien Simard (basse), Olivier Cohen-Daigle (guitare) et Samuel Morissette (batterie) avait été nommé en 2021 dans la catégorie album rock au GAMIQ.

Avec cette nouvelle proposition «plus indie et moins garage que la précédente, mais toujours 100% franco», dixit le communiqué, DDWD présente un total de 10 pièces art rock réalisées par Guillaume Chiasson, connu entre autres pour son travail avec Bon Enfant et Ponctuation.

La formation affirme ainsi avoir diminué «l’intensité d’un cran pour laisser les mélodies et les paroles briller à plein régime». Cela crée des ambiances plutôt planantes, comme dans le cas de l’excellente pièce Labyrinthe, apparemment inspirée du film The Shining de Stanley Kubrick, où Anne Frances Meyer des Deuxluxes accompagne le quatuor à la flûte traversière.

Soulignons également la présence d’un Roland Jupiter-4 sur Jouets. Le synthétiseur a été utilisé par plusieurs groupes mythiques des années 1980, tels que Depeche Mode, Duran Duran et Vangelis.

En mai prochain, DDWD partira en tournée canadienne avec le groupe de punk garage normand We Hate You Please Die et fera un arrêt au Pouzza Fest à Montréal le 20 mai.