Millimetrik: 20 ans à faire bouger l’«électro Queb»

Millimetrik, alias Pascal Asselin, vient de sortir un EP, premier jalon de son nouvel album qui sortira en octobre. En 20 ans, le résident du quartier Saint-Sauveur a vécu l’évolution de la musique électronique et contribue toujours à favoriser sa visibilité.

«Il y a 20 ans, il n’y avait pratiquement rien en musique électronique au Québec, les médias n’en parlaient pas. Maintenant, il y a une ouverture. Je vois l’électro faire son apparition comme le «rap Queb» à une certaine époque. C’est en train de se passer», fait valoir Millimetrik.

Le musicien originaire de Beauport est aussi détenteur de deux Félix. Ces récompenses lui donnent de la visibilité et de la notoriété. «La différence, entre être nommé puis gagner, c’est le jour et la nuit. Les prix, ça frappe l’imaginaire des gens. Je suis contacté par des gens qui n’auraient jamais entendu parler de moi, sinon», se réjouit-il.

La route comme inspiration

Pascal Asselin est aussi un amoureux de la vie en van. «Ça me prend des voyages et de la route pour me nourrir», confie-t-il. Si son voyage en Utah lui a inspiré son dernier album et même son titre, on peut trouver partout dans sa musique des clins d’œil à la géographie. Écouter de la musique électro en van? «Pourquoi pas! Je veux changer ça à ma façon. Moi-même, j’ai la moitié des États-Unis de faits en van, et je peux écouter autant Johnny Cash que Tiesto», argue-t-il, en remettant en question le cliché de la musique country comme seul accompagnement sur la route.

«Ce sont beaucoup les voyages qui inspirent mes idées de base. Pour cet album, j’ai été en van en famille en Utah. Leur slogan, c’est Life Elevated. Je leur ai piqué et je l’ai ramené à ma sauce», explique-t-il.

Les trois EP du musicien, dont les deux prochains sortiront le 2 juin et le 31 août correspondent à trois signatures sonores : le bass house, le funky house et la pop.

Précurseur de l’électro

La rencontre de Pascal Asselin avec la musique électro s’est faite en douceur. «Je ne suis pas quelqu’un qui fait les choses rapidement. À l’époque, j’étais batteur amateur dans des groupes». Ses amis et lui ont alors décidé de faire des effets avec un petit tenseur électronique. «Pour une raison que j’ignore, ils m’ont dit, c’est toi qui vas gérer ça: j’ai commencé à échantillonner ça et à faire des boucles ambiantes. J’ai adoré ça!». En 2003, il a alors réalisé son premier disque 100% échantillonné, monté comme du collage de musique ambiante, avec l’appui rapide d’une maison de disques. «Musicalement, maintenant, ça a beaucoup changé, c’est devenu de la musique festive», exprime-t-il.

Alors que sa musique était plus sombre à ses débuts, Millimetrik souhaite que son art rende les gens de bonne humeur. «J’ai réalisé que ça me prenait du soleil dans ma vie, alors je mets du soleil dans ma musique».

Le premier EP de l’album Life Elevated est sorti depuis le 31 mars, les prochains sortiront le 2 juin et le 31 août. L’album complet verra le jour en octobre. Le 15 avril, Millimetrik se produira au Festival Québec BD.