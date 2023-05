Le Prix des libraires dévoile ses lauréat.e.s

Le Prix des libraires du Québec a dévoilé ce soir son palmarès lors de son gala annuel animé par l’autrice et chroniqueuse Catherine Éthier au Club Soda.

Depuis 1994, le Prix des librairies «consacre les œuvres qui ont marqué l’imaginaire des libraires par leur originalité et leur qualité littéraire». Suivant un long processus, les libraires de la province sélectionnent chaque année des gagnant.e.s dans diverses catégories: roman/nouvelles/récit, bande dessinée, essai et poésie. Voici les six œuvres récompensées lors de cette 30e remise de prix!

Les lauréat.e.s

Une première dans l’histoire du Prix des libraires, on a eu droit cette année à une double lauréate: l’autrice Marie-Hélène Voyer s’est en effet démarquée dans deux catégories.

Photo: Lux éditeur Photo: La peuplade

Son livre Mouron des champs, publié chez La Peuplade, recueil qui rend hommage à sa mère, a ainsi remporté les honneurs dans la catégorie poésie, ce qui venait avec une bourse de 3000 $ offerte par l’Association des libraires du Québec. Son autre ouvrage, L’habitude des ruines, publié chez Lux éditeur, qui explore le rapport trouble du Québec au temps et à l’espace, a quant à lui gagné dans la catégorie essai. Un prix qui lui a valu une autre bourse de 5000 $, celle-ci offerte par le Conseil des arts de Montréal.

Cette double marque de reconnaissance à l’égard de mon essai L’habitude des ruines et de mon recueil Mouron des champs me remplit de joie en même temps qu’elle me donne un peu le vertige. Marie-Hélène Voyer

Dominique Scali est quant à elle la lauréate dans la catégorie roman/nouvelles/récit du Québec avec son roman Les marins ne savent pas nager, ambitieux récit fantastique aussi publié chez La Peuplade. Le prix est accompagné d’une bourse de 10 000$ offerte, celle-ci, par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

Je voudrais dire merci aux libraires. Plus que jamais, j’ai pu voir cette année l’influence que vous avez pour guider les lecteurs dans un monde saturé de sources de divertissement et d’informations… surtout quand vient le temps de proposer une brique de 700 pages! Dominique Scali

Les abeilles grises d’Andreï Kourkov, un récit humaniste ukrainien dénonçant les conflits armés publié chez Liana Levi, a gagné dans le volet hors Québec de cette même catégorie.

J’espère que ce prix renforcera davantage les liens culturels entre le Québec et l’Ukraine et incitera également les lecteurs ukrainiens à s’intéresser davantage à la culture et à la littérature québécoises. Andreï Kourkov

Photo: Liana Levi Photo: La peuplade

Côté bande dessinée, Parfois les lacs brûlent, un récit d’adolescence, de deuil et d’amitié de Geneviève Bigué publié chez Front Froid, a remporté le prix dans la catégorie québécoise, prix assorti d’une bourse de 3000 $ de l’Association des libraires du Québec.

Nettoyage à sec, une histoire sur l’ennui et le besoin de changer sa vie de Joris Merten, publié chez Rue de Sèvres, a remporté le prix dans le volet hors Québec.

Photo: Rue de Sèvres Photo: Front Froid

Libraire à l’honneur

Ce n’est pas tout. Chaque année depuis 2013, l’Association des libraires du Québec honore un.e libraire en soulignant son travail exceptionnel. Cette année, c’est Eliane Ste-Marie de la Librairie l’Exèdre, à Trois-Rivières, qui a reçu le prix d’excellence pour souligner sa « solide expérience et son profil de libraire de l’ombre qui travaille d’arrachepied pour la vitalité et le rayonnement de son commerce ». Elle a reçu une bourse de 2000 $ du ministre de la Culture et des Communications du Québec.