Gabrielle Destroismaisons s’offre une version épurée d’«Et cetera»

Pour souligner ses 40 ans, Gabrielle Destroismaisons s’est offert une version acoustique de son mégasuccès dansant « Et cetera », paru en 2000.

Quel cadeau d’anniversaire la chanteuse Gabrielle Destroismaisons, qui souffle ses 40 bougies, a-t-elle choisi de se faire? Un indice : « Baby, quand tu danses/Les choses que je pense/Frôlent l’indécence/Toi et moi, et cetera ». Eh oui, l’interprète s’offre une version acoustique guitare/voix de son mégasuccès dansant « Et cetera », paru en 2000 alors qu’elle avait 17 ans.

Cette nouvelle version simplement vêtue de la guitare de Jean-Philippe Audet atterrira demain sur les plateformes numériques. Soulignons que le visuel est un clin d’œil à la pochette originale, revue plus de deux décennies plus tard en effet miroir!

Le visuel de la version acoustique d’« Et cetera » de Gabrielle Destroismaisons fait un effet miroir à…

la pochette de son premier album, « Etc… », paru en 2000, sur lequel figurait son hymne pop « Et cetera ».

« Je suis hyper contente de cette version épurée. C’est un cadeau que je m’offre pour mes 40 ans et un clin d’œil que je lance à tous ceux et celles qui me suivent depuis maintenant 23 ans! déclare l’interprète par communiqué. Je suis privilégiée d’être encore aujourd’hui dans le paysage musical québécois. »

Et elle ne fait pas ici référence au fait que son hymne pop, tiré de son premier album Etc…, certifié platine, ait agrémenté diverses productions au fil des années, que ce soit la série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, le film Lignes de fuite ou le gala Juste pour rire de Rosalie Vaillancourt.

Bien que son succès se soit estompé après la glorieuse période d’Etc…, l’interprète sacrée révélation de l’année au Gala de l’ADISQ en 2001 a poursuivi son chemin en chanson dans des revues et spectacles musicaux, dont Nos icônes, présenté dès le 7 juillet à L’Assomption. Aux côtés de Camélia Zaki, Alex Simpson et Nicolas Drolet, elle y célébrera des chansons immortelles de Céline Dion, Madonna, Ginette Reno, David Bowie et autres légendes musicales.