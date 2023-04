Céline Dion dévoile la chanson-titre du film «Love Again»

Céline Dion incarne son propre rôle dans la comédie romantique « Love Again », à l’affiche le 12 mai, en plus de prendre part à la bande sonore, qui réunit de nouvelles chansons de la diva et certains de ses plus grands succès.

Céline Dion a dévoilé ce matin une toute nouvelle chanson, Love Again, tirée de la bande sonore du film éponyme, qui prendra l’affiche le 12 mai et dans lequel elle campe son propre rôle.

Il s’agit du premier extrait dévoilé de la bande sonore, qui réunit d’autres chansons originales de la chanteuse ainsi que certains de ses plus grands succès : It’s All Coming Back to Me Now, All By Myself, Where Does My Heart Beat Now, A New Day Has Come, Courage et That’s the Way It Is. Ces dernières seront-elles revisitées dans le film ou sur disque? On le découvrira à la fête des Mères!

Mettant en vedette Priyanka Chopra Jonas (Quantico) et Sam Heughan (Outlander), la comédie romantique Love Again raconte l’histoire d’une femme qui, afin d’atténuer sa souffrance à la suite de la mort de son amoureux, envoie des messages textes à l’ancien numéro de téléphone du défunt, réattribué depuis à un journaliste… qui bénéficiera de conseils en matière d’amour de la part de la chanteuse de My Heart Will Go On.

Est-ce que l’expéditrice endeuillée et le destinataire involontaire pourront (re)découvrir l’amour (au son des nouvelles pièces de la diva planétaire)?

Basé sur le roman Text for You de Sofie Cramer, Love Again est réalisé et scénarisé par Jim Strouse (The Incredible Jessica James).

Bande-annonce du film Love Again

Si Céline Dion a fait des apparitions dans diverses émissions au fil des décennies (même dans La petite vie!), son plus récent rôle d’envergure remontait à la minisérie Des fleurs sur la neige, sortie en 1991, dans laquelle elle tenait le rôle principal.

Rappelons qu’en décembre passé, Céline Dion avait annoncé être atteinte du syndrome de Moersch et Woltman, que l’on appelle aussi le syndrome de la personne raide (stiff-person syndrome en anglais). Elle avait été contrainte de reporter à l’année prochaine des spectacles de ce printemps de sa tournée mondiale Courage et d’annuler des spectacles prévus à l’été.