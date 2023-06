Patrice Michaud pour lancer la saison du Théâtre de Verdure

Même si l’on dit qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, le dévoilement de la programmation du Théâtre de Verdure nous confirme que l’été est bel et bien arrivé! Cette scène en plein air située au cœur du parc La Fontaine animera les soirées estivales de la population montréalaise dès le 28 juin.

Une programmation plutôt costaude – et gratuite –, puisque plus de 30 spectacles de musique, de danse, de théâtre et de cirque ainsi que des films seront proposés au cours de l’été.

« Fidèle à la tradition, pas besoin de billets, c’est premier arrivé, premier servi! peut-on lire dans le communiqué de la Ville de Montréal. On arrive à l’avance et on prend place, avec son pique-nique, dans la file d’attente la plus sympathique de Montréal. »

Une seule exception à la règle: en raison d’un plus fort achalandage, il est nécessaire de réserver sa place pour les spectacles d’ouverture et de clôture de la saison.

C’est d’ailleurs Patrice Michaud qui ouvrira les festivités le 28 juin en présentant son spectacle Grand voyage désorganisé. L’album du même nom a été récompensé d’un Félix en 2022 dans la catégorie album de l’année – adulte contemporain.

« Accompagné de cinq musiciens sur scène, l’auteur-compositeur-interprète nous invite à plonger dans la lumière de son dernier album et revisite certains succès de son répertoire, l’instant d’un spectacle déclinant en différentes couleurs la grande quête de l’ouverture vers l’autre », annonce-t-on dans la programmation du Théâtre de Verdure.

Le sacre du printemps de Marie Chouinard clôture la programmation du Théâtre de Verdure. Photo: Gracieuseté, Marie Chouinard

La soirée de clôture du 26 août sera quant à elle dansante avec Le sacre du printemps de Marie Chouinard. La chorégraphe y revisite ce puissant hymne à la vie d’Igor Stravinsky marquant l’entrée de la danse dans la modernité.

La programmation complète du Théâtre de Verdure est disponible ici.

Fermé pendant huit ans afin d’être rénové, le Théâtre de Verdure a rouvert en juin 2022. Il compte 1700 places assises et 800 places sur la butte gazonnée.