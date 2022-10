Le réveil (attendu!) du Théâtre de Verdure au parc La Fontaine

Après huit ans de fermeture, le Théâtre de Verdure, situé au cœur du parc La Fontaine, sera de retour dès le 29 juin et jusqu’au 26 août pour une pleine saison estivale. L’espace de diffusion accueillera plus d’une trentaine de spectacles gratuits, dont ceux de Martha Wainwright, de l’Orchestre Métropolitain et de Jérôme 50.

Complètement rénové, ce grand théâtre en plein air offre 2500 places pour assister à des représentations culturelles, de la danse à la musique, en passant notamment par le théâtre et le cirque. L’entrée est libre: premier arrivé, premier servi!

La programmation estivale sera lancée le mercredi 29 juin à 20h30 avec La grande soirée d’ouverture des Ballets Jazz Montréal. La réouverture du théâtre et les 50 ans des Ballets Jazz Montréal seront célébrés du même coup. Exceptionnellement, pour cette soirée d’ouverture, il faut réserver ses billets (gratuits).

L’Orchestre Métropolitain montera sur la scène du Théâtre de Verdure les 15 et 16 juillet à 20h30 pour souffler un vent d’espoir avec la Symphonie no 5 de Beethoven, l’une des œuvres les plus connues du répertoire, et la Symphonie no 3 de Louise Farrenc, l’une des rares femmes compositrices de son époque à avoir obtenu la reconnaissance de ses pairs de son vivant.

Le vendredi 22 juillet à 20h30, l’auteure-compositrice-interprète Martha Wainwright sera en spectacle pour faire découvrir au public Love Will Be Reborn, son cinquième album.

L’artiste Jérôme 50 offrira une prestation unique de Hiérarchill le samedi 23 juillet à 20h30. Accompagné d’une chorale d’enfants et de l’invitée spéciale Marily Dorion, le chanteur Jérôme 50 proposera un spectacle hors de l’ordinaire, ponctué de ses anecdotes aux finales inattendues, de son humour pince-sans-rire et de ses improvisations toujours justes.

Musique live époustouflante, acrobaties et danses seront au rendez-vous le mercredi 3 août à 20h30 alors que le cirque Kalabanté prendra d’assaut la scène extérieure du parc La Fontaine.

Consultez la programmation complète du Théâtre de Verdure en ligne.

Une réouverture attendue

Initialement inauguré en 1956, l’espace scénique avait fermé ses portes en 2014 en raison de l’état de désuétude avancé des infrastructures. La réouverture était initialement prévue en 2020, mais a été reportée deux fois depuis.

«C’est grâce à des aménagements sensibles à la nature et au patrimoine que nous pourrons retrouver très bientôt le Théâtre de Verdure, le cœur battant du parc La Fontaine. Avec ses espaces publics verts, modernes et animés, notre théâtre propose un été vibrant à la population montréalaise et aux visiteurs!», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Après avoir demandé l’élaboration d’un plan de réaménagement, la Ville de Montréal avait accordé un contrat de 1,5 M$ à une firme de construction pour la fourniture et l’installation de bancs de gradins.

À l’instar des grands théâtres en plein air du monde, le lieu est ouvert et accessible à tous, à toute heure du jour, 12 mois par année, afin que les usagers du parc puissent se l’approprier en dehors des événements culturels.