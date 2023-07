La relève à l’honneur des Midis-Musique à Pointe-à-Callière

THe LYONZ faisait partie des artistes des Midis-Musique à Pointe-à-Callière, l'an dernier.

Dès cette semaine, le musée Pointe-à-Callière présente tous les jeudis midi, en collaboration avec Pop Montréal, des prestations musicales d’artistes de la relève montréalaise.

Ces Midis-Musique auront lieu sur le site extérieur du musée. « Apportez votre lunch et profitez de nos tables de pique-nique et chaises Adirondack tout en écoutant de la bonne musique! Pop, folk, soul, indie, fanfare… il y en a pour tous les goûts! », indique le musée par voie de communiqué.

C’est l’autrice-compositrice-interprète et productrice Virginie B qui lancera le bal le 6 juillet. L’artiste originaire de Sherbrooke « saupoudre ses sons soigneusement conçus et sa voix captivante sur une marque unique de pop syncrétique, dansante et de néo-soul », peut-on lire sur le site web de Pointe-à-Callière.

Celle qui accompagne sur scène le producteur de musique électronique Super Plage a réalisé en novembre dernier un clip aux couleurs très estivales pour la pièce Pélicans.

La semaine suivante, le jeudi 13 juillet, ce sera au tour de la compositrice et chanteuse Magella d’animer ce lieu phare du Vieux-Montréal. « Avec sa vision futuriste, elle compose des pièces influencées par des styles musicaux variés qui combinent la musique électronique et expérimentale », décrit-on dans la biographie de l’artiste, où l’on précise que cette dernière examine les thèmes de l’isolement, de l’identité et de la résistance.

Les autres artistes de cette programmation se terminant le 17 août sont Siibii, Pompey, Eve Parker Finley, Sarah MK ainsi que la formation de musique folklorique yiddish Fanfargenign.

Midis-Musique



Tous les jeudis du 6 juillet au 17 août 2023, de 12h à 13h.

En extérieur, devant le musée Pointe-à-Callière (350, place Royale, angle de la Commune).

Site web