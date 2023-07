Autre annulation au Festival d’été de Québec

Photo: Meet Me At The Altar/Facebook

Définitivement, la 55e édition du Festival d’été de Québec (FEQ) n’est pas de tout repos pour les organisateurs. Après deux évacuations en cours de soirée, l’ajout d’une 12e journée de festivités pour reprendre le concert manqué des Cowboys Fringants et l’annulation des présences de Christine and the Queens, Lil Durk et Patrice Michaud, voilà qu’une autre formation de la programmation ne sera pas en mesure d’offrir son concert prévu ce soir.

Le groupe pop punk féminin Meet Me @ The Altar qui devait ouvrir la soirée sur le coup de 19h sur les plaines d’Abraham est en effet contraint d’annuler sa présence au FEQ «pour des raisons logistiques de transport», indique l’organisation du Festival sur ses réseaux sociaux.

En relève, le FEQ a donc fait appel à la formation Néo-Écossaise Peanut Butter Sunday. Ce groupe devait initialement se produire sur la scène de la Série Découverte sur la terrasse derrière le Manège militaire.

#FEQ jour 11 | Peanut Butter Sunday s'ajoute à la programmation des Plaines en remplacement de Meet Me @ the Altar qui est contraint d'annuler son passage au FEQ pour des raisons de logistique de transport.

RDV avec Green Day, Bad Religion, Jonathan Roy, FLETCHER et bien plus!



RDV avec @GreenDay, @badreligion, Jonathan Roy, FLETCHER et bien plus! pic.twitter.com/eOQrw2lO6l — Festival d'été de Qc (@FestivalEteQc) July 16, 2023