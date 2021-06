«Tuca & Bertie» revient en ligne gratuitement

Voilà une bonne nouvelle pour les fans de Tuca & Bertie. La série d’animation décalée est de retour sur Adult Swim pour une deuxième saison avec une jolie surprise. Le premier épisode est en effet d’ores et déjà disponible gratuitement sur YouTube!

Lancée sur Netflix en 2019, la série d’animation pour adulte avait brusquement été arrêtée après seulement une saison au grand désarroi des fans. Reprise par Adult Swim, la série a pu être reconduite pour une deuxième saison de dix épisodes dont le premier est déjà disponible en streaming.

Moins connue que Netflix à l’étranger, la chaîne américaine Adult Swim s’est offert un joli coup de pub en proposant gratuitement et sur YouTube le premier épisode de la deuxième saison de Tuca & Bertie.

Long de presque 23 minutes, l’épisode intitulé Bird Mechanics raconte comment «Tuca et Bertie sont tous les deux à la recherche de leur partenaire idéal. Bertie a besoin de voir le meilleur thérapeute le plus rapidement possible, et Tuca trouve un moyen astucieux de relancer sa vie amoureuse.»

Les prochains épisodes seront diffusés chaque dimanche à 22h30 sur Adult Swim. La première saison est quant à elle toujours disponible sur Netflix.

Créée par Lisa Hanawalt, la productrice de BoJack Horseman, l’une des séries d’animation phares de Netflix, Tuca & Bertie suit la vie de deux meilleures amies, Tuca une toucan toco et Bertie une grive musicienne. On y découvre leur vie amoureuse, leur vie en collocation puis chacune de leur côté. Avant d’être annulée par Netflix, la série avait reçu des critiques élogieuses grâce notamment à un casting de renom et diversifié composé de stars du petit et grand écran comme Tiffany Haddish dans la peau de Tuca et Ali Wong dans celle de Bertie. Steven Yeun prête sa voix à Speckle et Awkwafina incarne la poitrine de Bertie.