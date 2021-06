TikTok, plateforme de découvertes musicales

On connaît la chanson. La musique sur TikTok a un rôle primordial et peut même devenir la star de la vidéo. C’est pourquoi l’application chinoise s’est intéressée aux rapports qu’entretiennent ses utilisateurs avec la musique. D’après ses études, 80% des utilisateurs utilisent la plateforme pour découvrir de nouvelles musiques.

Le réseau social en vogue chez la génération Z permettrait-il de rester à jour sur l’actualité musicale ? C’est ce qu’ont visiblement démontré les études* menées par TikTok dont les résultats viennent d’être dévoilés. Et premier enseignement : 80% des utilisateurs se tournent vers TikTok pour se tenir au courant des dernières nouveautés musicales. «80 % des personnes présentes sur TikTok affirment qu’il s’agit du premier lieu pour découvrir de nouvelles chansons, bien avant toute autre plateforme digitale, service de streaming ou bien encore les recommandations d’amis», explique le rapport. C’est majoritairement grâce au fil «Pour toi» que 56% de ces découvertes se font directement grâce à l’algorithme, soulignant ainsi encore plus son importance.



«La musique est au coeur de l’expérience TikTok», a réaffirmé Paul Hourican, Head of Music Operations UK chez TikTok. «Nous avons transformé la façon dont les communautés découvrent et interagissent à la fois avec les artistes et la musique», a-t-il estimé. «Nous permettons à nos utilisateurs de découvrir, et d’apprécier, des morceaux qu’ils n’auraient sinon jamais eu l’occasion d’écouter. Nous aidons nos utilisateurs à découvrir des musiques de la part d’artistes connus comme de talents émergents. […] nous contribuons aussi à renouveler la scène musicale», a poursuivi Paul Hourican.

TikTok, dénicheur de talents ?

Ce n’est pas la première fois que la plateforme se targue d’être un allié avant-gardiste de la scène musicale. Une puissance revendiquée à travers trois principaux leviers, démontrés par TikTok. Le premier concerne la découverte de nouvelles musiques et ses conséquences en dehors de la plateforme. Si bien que, d’après leurs études, presque la moitié des utilisateurs ajoutent la nouvelle musique découverte à leurs favoris. Ils sont 46% à aller regarder le profil de l’artiste et jusqu’à 43% à le suivre sur TikTok, bien évidemment. Des conséquences qui peuvent être décisives pour les artistes émergents, ce qui rend ainsi l’attractivité de la plateforme encore plus importante d’un point de vue marketing.



La deuxième conclusion concerne justement ces nouveaux chanteurs. TikTok affirme que 4 utilisateurs sur 10 ont découvert de nouveaux artistes grâce à l’application. De leurs côtés, les classiques de la musique ne sont pas en reste. Les études menées par la plateforme ont permis de démontrer que 4 utilisateurs sur 5 ont plus tendance à partager une vidéo si cette dernière contient une musique leur donnant un sentiment de nostalgie. Ce fut notamment le cas du succès retrouvé pour Fleetwood Mac avec le tube Dreams, grâce au buzz de Nathan Apodaca et sa vidéo devenue la deuxième vidéo la plus virale de la plateforme en 2020 .



*Une étude qualitative menée en collaboration avec PRS IN VIVO sur le second semestre 2020 et une étude quantitative réalisée avec InSites Consulting, début 2021, auprès de 4.013 répondants situés en France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne.

