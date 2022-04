Profession: chouchouter les «Petits tannants»!

Vous avez craqué pour Les petits tannants d’ICI Télé? Les mimiques, mots mignons et adorables dilemmes des frimousses participantes au jeu animé par Pierre Hébert dans un décor coloré ont déjà charmé tant de téléspectateur.trice.s depuis janvier qu’une deuxième saison est déjà en préparation pour 2022-2023.

Bien sûr, tourner une émission de télévision avec des bouts de chou de l’âge de ceux et celles des «Petits tannants» (de quatre à huit ans, environ), qui n’ont pas l’habitude de la caméra, requiert doigté et planification. Il faut évidemment prendre grand soin de ces fillettes et garçonnets, dont la spontanéité et la vérité sont au cœur même du concept de l’émission, dérivé du format britannique What Would Your Kid Do?

Flavien Demeure, 32 ans, endosse le rôle de responsable des candidat.e.s dans les coulisses des Petits tannants. C’est lui qui est chargé d’accueillir les petit.e.s candidat.e.s et leur famille, de veiller à ce que tout ce beau monde se sente bien, ne manque de rien… et de gérer les envies de pipi soudaines et les nez à moucher!

Une scène de l’émission Les petits tannants, à ICI Télé

Courtoisie Radio-Canada

Journées spéciales

Dans une «autre vie», Flavien Demeure a été clown dans son adolescence, en France, et il a aussi étudié en réalisation. Ses passions se sont rencontrées lorsqu’il a été appelé à devenir coach de jeu et nounou sur des plateaux de films. L’imaginaire enfantin lui est donc familier, et il ne s’étonne pas lorsque l’un.e de ses protégé.e.s haut.e.s comme trois pommes lui affirme être arrivé.e à la tour de Radio-Canada à dos de licorne…

N’ayez crainte, les tout-petits candidat.e.s aux Petits tannants ne sont jamais éreinté.e.s par de longues heures d’enregistrement. Le mise en boîte d’un épisode s’étale sur trois jours. Les mesures sanitaires sont scrupuleusement respectées, à un point tel que les chérubins, mini masques au visage, se pointent d’abord en studio avec un seul parent, papa ou maman.

Flavien Demeure se déplace à l’entrée de Radio-Canada pour prendre nos jeunes ami.e.s par la main, vers 7h30 du matin, et les guider dans le décor qui les fera rêver le temps d’un week-end spécial.

«Je vulgarise avec eux tout ce qui va se passer dans la journée, détaille le “grand frère” de la production. Je leur explique qu’on va être dans une loge, que dans une minute, une personne qui s’appelle une habilleuse va venir vérifier les vêtements que papa ou maman ont apportés, qu’on va aller avec les autres enfants dans une grande salle…»

«On est là pour les rassurer et apporter de la magie. Leur faire miroiter qu’ils vont rencontrer Pierre (Hébert), que c’est notre ami, qu’ils vont avoir du fun avec lui…»

Flavien Demeure est responsable des candidat.e.s à l’émission Les petits tannants.

Courtoisie Collection personnelle / Crédit Rose Bédard

Comme à Poudlard

De l’agrément, il y en aura certainement pour nos petites vedettes d’un jour. On leur propose mille fantaisies pour les amuser, les dérider et en tirer le meilleur à la caméra (cachée): «danse magique» pour faire apparaître sur écran la grande salle colorée (aussi appelée «salle de Pierre», ou QG), divertissements entre les prises, chanson pour animer les déplacements, etc.

De trois à cinq petits jeux sont filmés la première journée. La deuxième se déroule dans des lieux de tournage extérieurs (caserne de pompiers, chocolaterie), et la troisième, de nouveau en studio, pour les portions des réponses des parents.

Aux dires de Flavien Demeure, le magnétisme de Pierre Hébert, combiné à l’éclat de la salle de jeux, crée toujours l’enchantement.

«Imaginez Harry Potter qui découvre Poudlard alors qu’il ne connaît rien à la magie! Ils ont envie de toucher à tout dans la salle. D’ailleurs, d’une semaine à l’autre, on peut remarquer que des objets ont changé de place dans le décor, parce que les enfants rapportent des choses à la maison…»

Et, que personne n’en doute: s’il y avait un royaume des Petits tannants, Pierre Hébert en serait le roi.

On voit qu’il [Pierre Hébert] est papa, que c’est sa réalité. Il voit toujours ce qu’il se passe. Quand il arrive sur le plateau, il connaît déjà chaque enfant et il les met à l’aise. Flavien Demeure

Beaux souvenirs

Flavien Demeure ne s’étonne pas outre mesure du succès des Petits tannants – près de 800 000 téléspectateur.trice.s regardent l’émission en temps réel le vendredi soir, un petit exploit pour ce soir de la semaine généralement tranquille en cotes d’écoute – tant le plaisir était au rendez-vous lors des tournages.

Beaucoup de familles ayant pris part à l’émission ont même réécrit à l’équipe après la diffusion de «leur» épisode, pour formuler à nouveau éloges et remerciements.

«On veut leur créer de beaux souvenirs. Les parents pourront ressortir ces images pour leurs enfants dans 10 ou 15 ans. Avec la première saison, il y a aussi l’effet de surprise; les parents et les enfants n’avaient pas du tout conscience de ce qu’ils allaient vivre, et ce, jusqu’à la dernière seconde. On voit que tout le monde passe un bon moment sur le plateau.»

On peut déjà inscrire nos enfants en vue de la deuxième saison des Petits tannants en visitant le https://ici.radio-canada.ca/tele/les-petits-tannants/. Pour être admissible, votre progéniture doit être née entre le 30 septembre 2015 et le 30 avril 2018, et être allumée et dégourdie!

Les petits tannants, le vendredi, à 20h, à ICI Télé.