«District 31»: des rendez-vous pour étirer les adieux￼

Les adieux à District 31 seront déchirants, mais heureusement, ICI Télé a prévu plusieurs rendez-vous afin d’amortir le choc pour les irréductibles et d’étirer le moment des au revoir.

À la grande finale du jeudi 21 avril s’ajoute une panoplie d’émissions spéciales consacrées à District 31.

D’abord, le soir même, tout de suite après l’ultime épisode, à 19h30, Infoman nous offrira 30 minutes de contenu exclusif à la sauce District. Jean-René Dufort et ses collaborateurs Chantal Lamarre et MC Gilles allongeront d’une demi-heure leur habituelle case horaire, laquelle sera partagée entre l’habituel menu politique d’Infoman et des vignettes surprises liées à la série de Luc Dionne. On ne devrait pas s’ennuyer!

Puis, toujours le 21 avril, à 20h30, Jean-Philippe Wauthier pilotera une édition spéciale de 90 minutes de son talk-show Bonsoir bonsoir!,entièrement consacrée à District 31. De nombreux interprètes et artisans de la fiction seront de la partie pour en tracer le bilan.

Enfin, le dimanche 24 avril, à 19h30, juste avant Tout le monde en parle, les adeptes de District 31 se délecteront d’une incursion spéciale de 30 minutes derrière les décors de la saga policière. District 31 – Les coulisses nous fera vivre de l’intérieur les derniers jours de tournage de la production. Quelques petits secrets seront-ils révélés?

Les rendez-vous en vrac :

La dernière semaine d’épisodes de District 31, du lundi 18 au jeudi 21 avril, à 19h, à ICI Télé.

Infoman, émission spéciale District 31, le jeudi 21 avril, à 19h30, à ICI Télé

Bonsoir bonsoir!, émission spéciale District 31, le jeudi 21 avril, à 20h30, à ICI Télé

District 31 – Les coulisses, le dimanche 24 avril, à 19h30, à ICI Télé