Les 10 personnalités de «Sortez-moi d’ici!» dévoilées

Dix personnalités publiques issues de divers horizons ont testé leurs limites dans la jungle du Costa Rica avec Sortez-moi d’ici!, adaptation québécoise de l’émission britannique I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! qui prendra les ondes de TVA en janvier. La nouveauté animée par Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion dévoile maintenant l’identité des personnalités – appelées les «campeurs» dans le langage de l’émission.

Dans le campement rudimentaire, on retrouvera des artistes: l’autrice-compositrice-interprète Andréanne A. Malette, le danseur et gagnant de Révolution Rahmane Belkebiche, la créatrice de contenu et comédienne Livia Martin, l’humoriste Jean-François Mercier de même que la chanteuse et animatrice Nathalie Simard s’affronteront dans une série de défis.

D’autres campeur.euse.s viennent de différents domaines, du sport à la médecine, en passant par la cuisine. C’est le cas du boxeur et acteur Deano Clavet, du chef et gagnant de Chefs de bois Jean-Michel Leblond, de l’intensiviste en vedette dans De garde 24/7 François Marquis, de la présentatrice météo et conférencière Colette Provencher ainsi que la triple médaillée olympique Marianne St-Gelais.

Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion coaniment l’émission. Photo: Groupe TVA.

Les personnalités – dont plusieurs noms avaient déjà fuité dans une chronique d’Hugo Dumas – pourront, grâce à ces défis, améliorer leurs conditions dans le campement et éviter l’élimination. Le but? Être couronné.e le roi ou la reine de la jungle et repartir avec 100 000$ à remettre à la fondation de son choix.

Dormir à la belle étoile, manger des portions rationnées, faire face aux éléments et se confronter à ses peurs… l’expérience vécue par les participant.e.s promet d’être intense.

Sortez-moi d’ici! sera diffusé les dimanches soirs, 18h30, dès le 15 janvier sur les ondes de TVA.