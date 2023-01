Anaïs Barbeau-Lavalette réalise un film sur Pauline Julien

Un long métrage de fiction inspiré de la vie de la chanteuse Pauline Julien, illustre figure culturelle de l’histoire du Québec et fervente militante politique, est en cours de préparation. C’est l’autrice et cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette qui tient les rênes de la réalisation, en plus de coscénariser la fiction avec la dramaturge Véronique Côté.

«Cet hommage cinématographique brossera un portrait intime de la vie exceptionnelle de l’artiste», peut-on lire dans un communiqué de presse. L’entourage de la défunte icône ainsi que sa fille, Pascale Galipeau, appuient la production et collaborent au processus, apprend-on.

Anaïs Barbeau-Lavalette et Véronique Côté vouent manifestement une immense admiration à l’interprète de la chanson Mommy, qui a mis fin à ses jours en 1998, à l’âge de 70 ans, alors qu’elle souffrait d’aphasie dégénérative. Les deux complices promettent un film à la hauteur de son héritage.

Nous sommes Pauline. C’est pas pour rien qu’elle ne porte souvent qu’un prénom. Il n’y en a qu’une et nous la sommes toutes. Pauline libre, aimante, sauvage, amoureuse et fougueuse. Cette vaste femme a changé le territoire québécois, celles et ceux qui le composent. Nous inventerons un film aussi grand qu’elle. C’est une chance immense d’avoir la confiance de sa fille, Pascale, pour être les porteuses de corps et de cœur de Pauline Julien, artiste intemporelle. Anaïs Barbeau-Lavalette et Véronique Côté, coscénaristes du film en préparation, dans un communiqué

Le récit mettra en scène Pauline apprenant par son médecin qu’elle est en train de perdre la parole, elle qui était atteinte d’une maladie neurologique affectant le langage et lui infligeant une paralysie partielle. S’ensuivra alors « la valse des adieux », qui relatera en fragments les amours et les deuils de sa vie, les marques laissées sur son public ainsi que les émois engendrés par le militantisme politique, l’artiste embrassant la cause indépendantiste du Québec.

«Que reste-t-il quand on est Pauline Julien et que les mots nous quittent?», se demandera le film. Outre la colère, les souvenirs et autres images, il y aura les chansons, lit-on.

«À travers le talent d’Anaïs Barbeau-Lavalette et de Véronique Côté, ce film nous donnera accès à la femme derrière l’immense icône», a déclaré à son tour le producteur Étienne Hansez. «Quel bonheur de pouvoir collaborer à ce projet qui montrera l’immense impact que Pauline Julien a eu et a encore dans le cœur et la vie des Québécoises et des Québécois.»

Aucune date de sortie n’est annoncée pour le moment.