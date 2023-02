Marie-Claude Barrette larguée par TVA après 14 ans à l’antenne

L’émission Marie-Claude prendra fin ce printemps après deux saisons, annonce TVA. Le diffuseur a décidé de ne pas renouveler le plateau télé quotidien de Marie-Claude Barrette, qui était précédemment aux commandes de Deux filles le matin, dans la même case horaire.

Marie-Claude Barrette est à l’antenne de TVA depuis 2009, année où elle a rejoint Deux filles le matin en tant que chroniqueuse, l’émission étant alors pilotée par Mélanie Maynard et Isabelle Racicot. C’est d’abord avec cette dernière qu’elle a coanimé la quotidienne d’avant-midi, puis avec Annie-Soleil Proteau, avant d’être seule à sa barre dès 2014. Depuis l’automne 2021, l’émission portait son nom : Marie-Claude.

L’animatrice a partagé la nouvelle sur sa page Facebook, où elle indique qu’elle «[appréhendait] ce moment où [elle allait] annoncer la fin de [sa] présence dans la programmation de TVA.»

«Malheureusement, mon contrat n’est pas renouvelé en dépit du fait que l’émission soit toujours numéro 1 dans sa case horaire. Même quand on la voit venir, c’est une annonce douloureuse à recevoir. J’ai enregistré chacune des émissions avec un tel bonheur», indique-t-elle avant d’assurer qu’elle a «déjà quelques projets qui mijotent».

«Nous sommes fiers et reconnaissants d’avoir pu compter sur le talent, le professionnalisme et la grande sensibilité d’animatrice de Marie-Claude Barrette, souligne par voie de communiqué la directrice principale chaînes et programmation du Groupe TVA, Nathalie Fabien. Grâce à ses opinions franches, son sens de l’humour et à sa proximité avec les gens, elle a rejoint les préoccupations des téléspectateurs. Merci, Marie-Claude!»

Le dernier épisode de Marie-Claude sera présenté le 12 avril.