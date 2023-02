Joël Legendre revient à la fiction télé avec «Le temps des framboises»

Alors que l’on apprenait que s’était amorcé le tournage de la deuxième saison de la série primée Le temps des framboises, scénarisée par le duo Florence Longpré et Suzie Bouchard à partir d’une idée du cinéaste Philippe Falardeau, l’on découvrait par la même occasion les nouveaux visages de cette saison. Du nombre : Joël Legendre, mieux connu pour son rôle d’animateur, radio comme télé, de metteur en scène et de doubleur depuis plusieurs années que de comédien de fiction.

En effet, son plus récent rôle de fiction à la télé remonte à celui de Margarita Frontenac en 2005 dans la série Cover Girl, mettant en scène des drag-queens (à une époque où elles rayonnaient bien moins dans la sphère publique qu’aujourd’hui!). On l’a aussi vu par la suite personnifier avec humour des personnalités publiques dans cinq éditions du Bye bye.

Dans cette nouvelle saison du Temps des framboises, Joël Legendre incarne Carlos, la nouvelle flamme de Denis Conley, campé par Paul Doucet. Le metteur en scène du spectacle musical The Bodyguard se joint donc à une fort belle distribution réunissant entre autres la savoureuse Sandrine Bisson, à cheval sur l’humour et le drame, Micheline Lanctôt, Edison Ruiz et Elijah Patrice.

« Quel privilège de faire partie de la deuxième saison de la magnifique série Le temps des framboises écrite par Florence Longpré et Suzie Bouchard qui allie sensibilité et humour », a écrit Joël Legendre sur ses réseaux sociaux.

« Le titre de cette série m’interpelle beaucoup. Je viens d’une ferme où on avait des dizaines et des dizaines de framboisiers. Vers la fin de l’été, j’étais souvent mandaté pour aller cueillir les framboises mûres, raconte-t-il. Je n’aimais pas vraiment ce job-là parce que le framboisier était rempli d’épines et que je me grafignais toutes les mains pour pouvoir en rapporter un petit casseau à la maison. Je peux vous dire que cet été, je serai probablement pour la première fois de ma vie, ravi qu’arrive enfin le temps des framboises, parce que tourner dans une série, c’est pas mal plus dans mes cordes que labourer un champ! »

La série raconte l’histoire d’Élisabeth, interprétée par Sandrine Bisson, qui voit sa vie chamboulée lorsqu’elle hérite d’une entreprise agricole familiale à la suite de la mort subite de son mari. Cette fonctionnaire qui ne connaît rien de ses nouvelles fonctions vit son deuil aux côtés de sa belle-famille exubérante, de ses fils et du cortège de travailleurs saisonniers, qu’elle tente de comprendre.

Si la première saison était réalisée par Philippe Falardeau, Guillaume Lonergan (Audrey est revenue, M’entends-tu?) prend le relais à la réalisation de la seconde saison, qui comptera 10 épisodes d’une heure.

La première saison du Temps des framboises est offerte sur le Club illico.