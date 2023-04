Florence Longpré signe une nouvelle série pour Crave

Après les séries à succès M’entends-tu?, Audrey est revenue et Le temps des framboises, Florence Longpré met sa plume dramatico-comique au service d’une nouvelle création diffusée « prochainement » sur Crave, apprend-on par communiqué.

Campée cette fois-ci dans un institut psychiatrique, la série de 10 épisodes oscille entre drame psychologique, enquête et comédie, lit-on. En plus de signer le scénario, l’autrice y incarne le rôle principal, celui de Suzanne, psychiatre et criminologue qui, de retour au travail après deux ans d’absence à cause d’un événement mystérieux, doit composer avec de lourds cas psychiatriques.

«Avec cette nouvelle série, j’ai envie de décomplexer le trouble mental, de plonger dans les méandres du délire psychique et de rendre tout cela plus humain, accessible, sans être plombant…, explique Florence Longpré. S’il reste qu’il est extrêmement difficile de s’expliquer le sordide, on peut du moins essayer de le comprendre, y être empathique pour le guérir et peut-être, qui sait, le prévenir.»

Nul doute que la scénariste plébiscitée tant au Québec qu’à l’international saura injecter de la lumière et de l’humour dans des situations pas toujours réjouissantes, voire sombres, comme elle l’a fait dans ses précédentes créations.

«Dans cette nouvelle série qui nous projette dans un univers méconnu, elle utilise la plume unique qu’on lui connait pour naviguer à travers les émotions et mélanger les genres tout en conservant son approche sensible et bienveillante à des situations délicates », indique la vice-présidente, développement de contenu, programmation et information, chez Bell Média, Suzane Landry.

La date précise et le titre de la production n’ont pas été annoncés.