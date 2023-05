Le duo Mélissa Lavergne et Normand Brathwaite animait «Belle et Bum» depuis 2015.

«Belle et Bum» accueille trois nouvelles coanimatrices

L’automne prochain, le coanimateur de Belle et Bum, Normand Brathwaite, accueillera non pas une, mais trois nouvelles coanimatrices sur le plateau de l’émission musicale de Télé-Québec. La comédienne Fabiola N. Aladin, la chanteuse Lunou Zucchini et l’animatrice radio Marie-Josée Gauvin succèdent ainsi à la percussionniste Mélissa Lavergne.

Cette dernière a annoncé au début de l’année son départ de l’émission vouée au rayonnement de la musique, qu’elle coanimait avec Normand Brathwaite depuis 2015, mais à laquelle elle collaborait à titre de musicienne depuis une vingtaine d’années.

Pour la première de cette 21e saison, les trois nouvelles venues dans la grande famille de Belle et Bum seront réunies sur le plateau, puis coanimeront en alternance tout au long de la saison. Elles ont manifesté leur enthousiasme dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la chaîne.

« Leur passion indéniable pour la musique, leur curiosité à découvrir de nouveaux sons et leur excitation à rejoindre Belle et Bum font d’elles les meilleures candidates qui soient! », indique Télé-Québec par communiqué.

La fin de semaine passée, Belle et Bum, qui célébrait en 2022-2023 sa 20e saison, a remporté le Prix Partenaire en musique au Gala SOCAN, qui souligne les réalisations des créateur.trice.s et éditeur.trice.s de musique au Québec.