On jasera sexualité à Télé-Québec l’automne prochain

Jonathan Roberge et Rose-Aimée Automne T. Morin discuteront sans tabou de sexualité à Télé-Québec l’automne prochain à la barre d’un nouveau magazine décomplexé et décontracté, dont le titre n’a pas été dévoilé.

Épaulé d’une équipe de spécialistes et de journalistes, le duo curieux et bienveillant ira sur le terrain quérir des réponses « aux questions que tout le monde se pose, mais que personne n’ose formuler », apprend-on par communiqué. Chaque sujet sera abordé sans préjugé en se fondant sur des informations vulgarisées et crédibles, lit-on également.

L’on nous promet une émission tout en nuance et, vu le tandem à l’animation, teintée d’humour, ainsi que des surprises. Nul doute que l’on y puisera de la matière à attiser discussions et réflexions.

« Déjà, Jonathan et Rose-Aimée Automne sont extrêmement complices et promettent d’aborder le sujet de façon positive et avec une belle sensibilité. Je ne pourrais être plus emballée qu’on puisse offrir au public ce nouveau rendez-vous intelligent, mais surtout essentiel », déclare la vice-présidente aux contenus de Télé-Québec, Nadine Dufour.

Le tournage de l’émission signée Productions J débutera cet été.