Le Gala Québec Cinéma renaît de ses cendres

Le Gala Québec Cinéma aura finalement lieu! Noovo annonce ce matin que la 25e édition du gala, qui récompense le meilleur du cinéma québécois, sera diffusée sur ses ondes le 10 décembre prochain dans une formule revisitée.

En octobre dernier, Radio-Canada avait annoncé mettre un terme à la diffusion du Gala Québec Cinéma, dont la dernière édition s’était tenue en juin 2022. Les cotes d’écoute des cérémonies de ce genre périclitant depuis plusieurs années, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde, la société d’État s’était dite contrainte de repenser la formule.

On peut actuellement voir en salle le long métrage Cœur de slush, réalisé par Mariloup Wolfe et adapté du premier roman éponyme de Sarah-Maude Beauchesne, l’autrice de Fourchette notamment. Photo : Eric Myre

« Toutes les plateformes de Bell Média sont mises à contribution pour investir dans la culture québécoise et pour faire rayonner nos productions au Québec, au Canada et à l’étranger, souligne par communiqué la vice-présidente au développement de contenus, programmation et information chez Bell Média, Suzane Landry. La diffusion du Gala Québec Cinéma s’inscrit donc naturellement dans cette démarche de soutien envers les créateurs de chez nous. »

« Depuis maintenant 25 ans, le Gala demeure la plus belle façon de reconnaître et célébrer les artistes, artisans et créateurs qui rendent notre cinématographie si riche, mais c’est aussi l’événement phare qui nous permet de toucher le plus vaste public, poursuit le président du conseil d’administration de Québec Cinéma, Patrick Roy. L’objectif premier de cette formule revisitée sera donc de s’adresser aux gens à la maison et de leur donner le goût de notre cinéma. »

Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, s’est également prononcé : « C’était impensable pour moi que ce Gala quitte les ondes télévisuelles. Si nous souhaitons faire la promotion de notre culture et de notre identité, il faut profiter de toutes les occasions pour les faire connaître. »

Le Gala Québec Cinéma sera produit par Sphère Média en collaboration avec Bell Média.

En avril dernier prenait l’affiche le film Farador, réalisé par Édouard A. Tremblay, une ode aux geeks et aux adeptes de jeux de rôle. Photo: Stéphane Bourgeois