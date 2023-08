MasterChef débarque sur TVA cet hiver

D’abord créée et diffusée au Royaume-Uni, l’émission bien connue qui voit s’affronter des cusinier.ère.s amateur.trice.s arrive enfin au Québec après avoir été adaptée dans de nombreux pays. La toute première saison québécoise de MasterChef sera en effet diffusée dès cet hiver sur TVA.

Si vous ne connaissez pas l’émission, le principe est très simple: des candidat.e.s passionnés.e.s de cuisine s’affrontent au cours d’épreuves culinaires qui testent les limites de leurs habiletés en cuisine et leur créativité. Ceux et celles qui n’arrivent pas à convaincre le panel de juges qui goûtent leurs plats sont éliminé.e.s au fur et à mesure que la compétition avance. À la fin, il ne peut en rester qu’un.e! Le ou la gagnant.e devient MasterChef, remportant par la même occasion un trophée et un grand prix de 50 000$.

«C’est une grande fierté pour Québecor Contenu d’offrir enfin au public la version québécoise de MasterChef, un des trois formats télévisuels les plus adaptés dans le monde», a déclaré par voie de communiqué Kathleen Vachon, directrice variétés, divertissement et grands formats, chez Québecor Contenu.

Si les noms des juges qui composeront le panel n’ont pas encore été dévoilés, on sait déjà que l’adaptation québécoise de MasterChef sera diffusée sous la forme d’une quotidienne, à raison de quatre émissions par semaine. Les 52 épisodes de cette première saison réalisée par Guillaume St-Arnaud (à qui l’on doit Sortez-moi d’ici) dureront chacun 30 minutes.

Les passionné.e.s de cuisine qui souhaitent tenter leur chance et se lancer dans la compétition peuvent d’ores et déjà s’inscrire au masterchefquebec.ca.