Déjeuner enfin, plein de monde !

Mon premier déjeuner en zone verte dans un resto. Que dis-je, mon premier repas en public depuis des lustres. J’aurais pu avant, mais bon. Et j’ai choisi pour ce faire Québec où je suis allé faire un tour pour assister aux derniers milles du Carrefour de théâtre.

Ainsi donc, le terrible bon soldat pro-mesure sanitaire que je suis, a préféré attendre le bon moment pour se commettre dans un resto. Et voilà c’est fait. Vous dire le bonheur !

Du monde enfin tout plein. Tout plein autour des tables. La file d’attente à l’entrée et il était 8h45, un mardi matin. Tout de même. Et plus besoin de présenter de carte d’identité. On m’a demandé que mon nom et j’ai dit : ¨Yvan¨. Et ça suffit. Non je vous le dis, mais vraiment je jubilais de joie. Je ne me souviens pas de mémoire d’homme de m’être senti aussi heureux d’entrer dans un restaurant pour y prendre déjeuner. Certains diront que j’ai le bonheur facile.

Tout en mangeant je regardais autour de moi mes semblables qui avaient l’air contents eux aussi de se retrouver en terrain connu, comme avant un certain mois de mars 2020.



J’ai fait un brin de jasette avec une serveuse qui travaille depuis longtemps dans le resto et à qui j’ai dit : ¨vous devez être heureuse de voir autant de clients, autant de sourires autour des tables¨? Émue, les yeux presque humides, elle m’a répondu : ¨vous pouvez pas savoir comme ça fait du bien¨. Y’a du monde heureux dans la place¨. Y’a d’la joie, comme chantait si bien Charles Trenet, lui dis-je !

Et vous savez quoi, elle s’est mise à fredonner la chanson en retournant derrière son comptoir. Le bonheur total !



Yvan Giguère