Lost Words: Beyond the Page est un magnifique jeu qui donne pouvoir aux mots

Qu’adviendrait-il si, dans vos jeux préférés, vous pourriez voir l’entièreté de l’impact de vos gestes autour de vous? Voici ce que Lost Words: Beyond the Page veut vous démontrer.

Dans l’univers des jeux vidéo, il y a deux grands médiums : le côté ludique du jeu qui sert au pur divertissement et à l’amusement et l’autre, c’est l’intensité. Ce même qui vous fera sursauter dans des jeux d’horreurs, vous rendra triste dans une scène remplie d’action avec un dénouement mortel inattendu ou rapidement distrait par une scène lors d’un moment narratif intense.

Ajoutez à cela plusieurs thèmes comme les sports, la mort, la guerre, l’amour, la haine ou même la vie. En revanche, il y a un thème qui a rarement été frôlé par les développeurs : le deuil.

Puis, est venu des jeux comme Gris ou même Spiritfarer. Leurs façons de montrer ce thème via leur mise en scène étaient tout simplement brillantes!

Lost Words: Beyond the Page saura vous faire perdre les mots

Plateformeur coloré et très différent de ce que nous pouvons connaitre, Lost Words: Beyond the Page a été écrit par Rhianna Pratchett qui a entre autres travaillé sur Mirror’s Edge et la dernière saga de Tomb Raider. Combinant de façon sublime le monde réel et le monde imaginaire, vous êtes une narratrice, Izzy, sur le point de perdre sa grand-mère d’une maladie incurable, qui raconte et fait vivre l’histoire de son journal à une jeune fille que vous choisirez préalablement au début et qui est à la recherche d’un dragon qui a détruit son village natal.

La partie la plus intéressante est le monde réel mais, ne vous en faites pas, la partie « illustrée » du monde imaginaire s’imbrique très bien et épouse le jeu de superbe façon. Plus vous progressez dans le jeu et plus vous découvrez des mots magiques que vous inscrivez dans votre journal et, grâce à ceux-ci, vous pourrez découvrir des textes ou faire bouger des éléments du décor.

L’histoire, tellement bien écrite, est d’une précision chirurgicale. Chaque mot, chaque phrase et chaque moment est écrit et dicté comme provenant à même la tête d’une enfant avec un langage contextuel, rempli de tristes nuances expliquant le deuil que cette jeune aventurière vit.

Combinez l’histoire fantastique à des fragments de la vie réelle de cette jeune fille rend la crédibilité du sujet et sa substance si précise et réaliste que c’est sans précédent. Combiné à des écritures et des petits dessins laissés ici et là pendant que vous progressez dans votre histoire, comme si vous étiez dans l’imagination-même de la jeune Izzy devant votre petit journal.

Navigant entre les moments réels d’Izzy qui se remémore les beaux moments passés avec sa grand-mère et l’histoire qu’elle fait vivre à votre héroïne, vous devrez faire léviter des objets, en réparer d’autres et plus encore et ce, avec une facilité très simple, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la petite voix narrative remplie d’émotions qui griffonne, dessine et colorie l’univers se dressant dans le calepin devant ses yeux.

Sincèrement, la direction artistique de ce jeu est juste… WOW! Chaque anecdote apportée poursuit l’histoire, renforce les relations, en brise d’autres et le tout dans un univers d’une jeune fille en pleine croissance spirituelle voguant sur un océan déchaîné d’émotions faisant des hauts et des bas sans cesse. Bien que ce jeu soit rempli de mots et de phrases, les silences semblent être tout aussi cacophoniques tant l’incapacité à s’exprimer vient nous chercher à l’intérieur.

Pour finir

Lost Words: Beyond the Page est, sans équivoque, un chef d’oeuvre fantastique qui va vous épater par son contenu visuel coloré, rempli de textes, de dessins, de couleurs vives et de petits « doodles » mais également par son incroyable côté narratif.

Le jeu n’est pas très long mais qui fait extrêmement de bien et qui pourrait, d’une quelconque façon, peut-être même permettre à un jeune enfant de pouvoir comprendre le sens de ses émotions et la façon de les exprimer lorsqu’il se retrouve face au deuil.

Dommage, cependant, que la narration soit complètement en anglais. Heureusement, les textes sont en français mais, sachant que les jeunes ne comprendront pas forcément ce qui est dit, cela demeure néanmoins un vrai petit bijou par Sketchbook Games et Modus Games.

Un énorme « Merci » à Modus Games pour la copie du jeu!

