Cet été, optez pour un paradis d’air pur

Des lacs et des rivières, ce n’est pas ce qui manque au Québec. Pas surprenant que le territoire soit si fréquenté par les amateurs de chasse et de pêche. Partout, qu’on opte pour la villégiature en forêt ou dans le confort des chalets, les nuits sont silencieuses et le bonheur est omniprésent.

Pour satisfaire votre envie de fuir la ville et les tracas du quotidien, les pourvoiries sont des lieux privilégiés par excellence.

Cet été, découvrez différents types d’hébergements ainsi que des forfaits avec activités en formule tout inclus, pour tous les goûts : ces 7 pourvoiries vous attendent.

À 95 km au nord-ouest de Forestville se trouve un territoire giboyeux à découvrir!

POURVOIRIE LE CHENAIL DU NORD, Côte-Nord

Ce petit coin de paradis, situé dans la région touristique de Manicouagan, étonnera les amateurs de plein air, de chasse et de pêche grâce à ses 40 lacs dispersés sur 70 kilomètres carrés. Que ce soit pour la chasse à l’orignal, la pêche à la truite moucheté indigène ou tout simplement pour la nature et le calme, vous serez enchantés par ce territoire de la Côte-Nord.

Parce que l’argent se gagne trop difficilement et que les vacances se font trop rares, c’est pour cette raison que la pourvoirie le Chenail du nord tient à vous offrir un service de la plus haute qualité et de faire tout en leur pouvoir pour que la pêche soit fructueuse et la chasse profitable. La Pourvoirie se fait un point d’honneur de vous impressionner par le confort et la propreté de leurs installations.

Visionnez la vidéo de la Pourvoirie pour découvrir tous les atouts du site enchanteur.

Informations : 418 871-1479 / 1 888 871-1479 / info@lechenaildunord.com

Pourvoirie, chalets & camping. Synchronisez-vous avec la nature !

DOMAINE DU LAC PARENT, Senneterre

Au Domaine du Lac Parent à Senneterre, vous y trouverez 11 chalets confortables offerts en location variants de 2 à 4 chambres à coucher. Ils possèdent toutes les commodités requises. Étant la seule pourvoirie aux abords du Lac Parent, d’une superficie de 122 km², qui regorge de baies et de rivières où la pêche au doré et au brochet est abondante, ils vous offrent une excellente qualité de pêche et de très bons services.

Une soirée entre amis au bord d’un feu dans nos foyers, une escapade sur une belle plage en bateau, une randonnée en kayak par soirée calme dans la baie ou encore un copieux souper sur le BBQ après une belle journée de pêche, voici les activités offertes au Domaine du Lac Parent.

Ils sont accessibles directement de la route 113 sans chemin de gravier et accepte les animaux de compagnie.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Informations : 819 737-4580

Auberge en nature

L’AUBERGE DU LAC À L’EAU-CLAIRE, St-Alexis-des-Monts

Sur un site privé de 2 500 hectares comprenant une douzaine de lacs ensemencés, l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire invite les pêcheurs débutants comme les vrais mordus! Outre la pêche, de nombreuses autres activités sont disponibles : balade en ponton ou en véhicule côte à côte, canot, kayak, tennis, planche à pagaie, randonnée pédestre. Les possibilités sont nombreuses.

En plus des chambres et suites spacieuses, il est possible de louer des chalets et condos tous bien équipés. Pour vous détendre, vous apprécierez l’Espace Santé avec piscine semi-olympique, bain finlandais, bain vapeur, bain tourbillon, saunas et services de massothérapie.

La salle à manger avec vue imprenable sur le lac propose une cuisine savoureuse et met en valeur la spécialité de truite apprêtée de diverses façons. Apportez vos prises de la journée, le chef sera ravi de les cuisiner pour vous!

Découvrez le domaine en vidéo.

Informations : 819 265-3185 / 1 877 265-3185

Pour un séjour de pêche ou des vacances en famille

POURVOIRIE DES TROIS LACS, Saint-Bruno-de-Kamouraska

Que vous soyez pêcheur, randonneur, campeur ou simplement à la recherche d’un endroit paisible pour des vacances en famille, le territoire-nature du Haut-Kamouraska sera vous charmer !

La Pourvoirie des Trois Lacs offre des hébergements au bord d’un lac, en chalets tout équipé ou en camping sans services. Pêche à l’omble de fontaine (accès journalier ou avec hébergement), randonnée, vélo sur chemins forestiers. Partez à la rencontre des champignons forestiers avec un guide accompagnateur, en pratiquant l’autocueillette ou en parcourant le sentier d’interprétation. Chasse aux roches cool pour les enfants.

La Pouvoirie est située à Saint-Bruno-de-Kamouraska et est ouverte de la mi-mai à la fin octobre.

Informations : 418 495-2054 poste 3703 / p3l@gfgp.ca

Pour vous évader, pour changer d’air, pour sortir de la ville ou pour vous ressourcer, découvrez un milieu naturel d’exception

POURVOIRIE PAVILLON BASILIÈRES, Saint-Zénon

La Pourvoirie offre 12 chalets équipés, répartis sur 6 lacs et 3 chalets seuls sur leur lac. Les chalets peuvent accueillir entre 2 et 17 personnes, sont facilement accessibles en voiture et comprennent une embarquation et un quai privé.

La pêche à la truite à la Pourvoirie Pavillon Basilières, c’est toute une expérience! Les lacs du territoire sont ensemencés toutes les semaines en mai et juin ainsi qu’aux deux semaines jusqu’à l’automne. Un séjour inclus un droit de pêche de 15 truites par adulte, sans remise à l’eau et comprenant les poissons mangés.

Des sentiers pédestres sont disponibles avec plusieurs points de repos et une magnifique vue sur le territoire. Plusieurs ateliers sur réservation tout au long de l’année sont disponibles tel que bains forestiers, cueillette des plantes forestières et champignons sauvages avec Vitaforêt

La Pourvoirie Pavillon Basilières est une pourvoirie écologique qui mets de l’avant le développement durable.

Informations : 450 884-0228 / pourvoiriebasilieres@gmail.com

À quelques 125 km au nord-est de La Tuque, vous découvrirez un panorama et des paysages à couper le souffle

POURVOIRIE WINDIGO, La Tuque

Située en Haute-Mauricie, sur la grandiose Rivière St-Maurice, il y a une belle petite pourvoirie : la Pourvoirie Windigo.

Entourée d’une nature généreuse, le doré, le grand brochet du nord, la gélinotte, le tétras, le lièvre, l’ours noir et l’orignal sont les espèces qui attirent le plus l’attention. Plusieurs activités s’y pratiquent comme la baignade, le canot, le kayak, la cueillette de petits fruits et de champignons, la randonnée et le VTT.

L’hiver n’est pas en reste avec le ski de fond, la pêche blanche et la raquette, de plus, la pourvoirie se transforme en relais de motoneige de janvier à mars.

La Pouvoirie offre autant aux débutants qu’aux plus expérimentés des séjours agréables et abordables, des hébergements et équipements convenables, propres, confortables et sécuritaires, un service personnalisé et cordial, une bonne qualité de chasse et de pêche, un endroit d’arrêt accueillant pour les motoneigistes, quadistes, plaisanciers et aventuriers en tout genre.

Pourvoirie Windigo pour la pêche, la chasse et le plein air!

Informations : 819 523-8181

Pour l’immensité des paysages et un vaste domaine

POURVOIRIE DES 100 LACS SUD, Km 82 Chemin Parent

La Pourvoirie des 100 Lacs s’étend sur plus de 400 km dans les Hautes-Laurentides, comprenant 56 000 hectares d’une forêt luxuriante, 140 lacs et 2 rivières. On y retrouve tout l’équipement nécessaire pour pratiquer la motoneige, le traîneau à chiens, le ski de fond, la raquette, la chasse, la pêche, la descente de rivière en canot et le V.T.T.

Pouvant accueillir 80 personnes, seuls ou en groupe, les voyageurs sont hébergés dans des chalets ou à l’auberge. La Pourvoirie offre plusieurs forfaits allant du plan américain clés en main en passant par des forfaits sur mesure.

Pêcheurs et chasseurs aux aguets ! On retrouve une belle variété d’espèces comme les truites grises et mouchetées, le doré, le brochet et le corégone. Dans la forêt; des orignaux, des ours noirs et une quantité incroyable de lièvres et de perdrix. Comme la pression de chasse est faible dans ce secteur éloigné et que certains sites sont appâtés, les taux de succès sont assez élevés.

Informations : 819 440-4545 / info@pourvoirie100lacs.com

Que vous ayez envie d’aventure, de découverte, de repos ou de temps en famille… les pourvoiries sauront répondre à vos envies et à vos besoins.

Bon séjour en nature !

