Métro x Trente présente Felipe Arriagada-Nunez

llustrateur et réalisateur, Felipe Arriagada-Nunez, alias Chien Champion, est né à Montréal. Particulièrement actif dans le domaine de la culture montréalaise, il propose un univers coloré, cartoonesque, naïf et toujours en mouvement, que ce soit sous forme de pochettes d’albums, d’animations ou de vidéoclips.

Moteur de motivation

M’amuser! J’aime avoir du plaisir et que ça transparaisse dans mon travail. Il y a tellement de belles choses qui méritent qu’on les regarde avec un autre œil. Je souhaite transmettre ma réalité et ma vision en dessin.

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

Anas Hassouna, un humoriste dont j’aime vraiment le style. Je l’ai découvert à un show de la Saint-Jean il y a quelques années. Étant aussi un fils d’immigrant, je me reconnais beaucoup dans son humour et son approche. Je trouve que ça fait changement de ce qu’on est habitués à voir sur la scène culturelle. Il a démarré son propre show («On est là») avec son ami Oussama Fares sur YouTube. C’est vraiment à voir!

Inspiration

Pré-pandémie, j’allais souvent à la Grande Bibliothèque. Je me rendais dans la section Arts et je sortais d’énormes livres sur les œuvres d’art, la photographie, le cinéma… Je m’installais, je les feuilletais et je dessinais. Regarder des livres ou des magazines m’inspire toujours énormément.

Endroit préféré à Montréal

Le Vieux-Port, parce que lieu a quelque chose de magistral. C’est l’une des seules places où l’on peut contempler l’eau et l’horizon! C’est un vrai plaisir pour moi de m’asseoir sur un banc, regarder droit devant, sortir un crayon et dessiner. J’ai un attachement particulier pour ce lieu parce que j’y ai eu ma première date avec ma copine. On y était allés en pleine nuit et on a regardé le lever du soleil. C’était vraiment cute et romantique!

Votre quartier

Rosemont-La Petite-Patrie. J’aime le fait que ce soit à la fois résidentiel et commercial. Il y a une vie bien particulière dans notre quartier; il y a autant de gens plus artistiques que de petites familles de classe moyenne. Ça symbolise bien ce qu’est Montréal.

Un endroit à découvrir dans Rosemont-La Petite-Patrie

Le parc De Lorimier. On y voit beaucoup de gens seuls qui vaquent à leurs occupations, d’autres qui jasent ou qui lisent. Au milieu du parc, on trouve des modules pour les enfants et – chose assez surprenante – les parents se sont consultés et ils se sont entendus pour y laisser des jouets en tout temps. On voit des accessoires pour jouer dans le sable, des camions, des vélos… Tout le monde se connait, l’ambiance est très conviviale.