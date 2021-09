Métro x Trente présente Dorothy Rhau

L’entrepreneure et humoriste Dorothy Rhau favorise l’émancipation et la réussite des femmes noires dans une société qu’elle souhaite plus inclusive et égalitaire.

Mission

Avec Audace au Féminin, on veut contribuer à l’avancement et à l’émancipation des femmes noires dans toutes les sphères. On souhaite mettre en lumière celles qui brillent dans l’ombre.

Moteur de motivation

J’ai toujours été pour la diversité et j’ai toujours commenté l’absence de représentations. Alors, je me suis dit: «Faudrait bien que quelqu’un fasse quelque chose!» J’ai ensuite décidé de prendre le taureau par les cornes. Je le fais non seulement pour moi et les autres femmes, mais aussi pour les générations à venir et pour avoir un impact sur la vie des femmes. Quand je croise des gens qui me disent que leur trajectoire a changé grâce à un de nos projets, c’est ce qui me motive à continuer et à innover.

Un projet qui vous tient à coeur

Le projet Anéla. Il a été mis sur pied pour encourager la recherche sur le cancer du sein chez les femmes noires. Il me tient à cœur parce que ma mère a eu ce cancer deux fois. Il n’y a malheureusement pas d’études ni de données à ce sujet au Canada, mais il y en a aux États-Unis. Elles démontrent que les femmes noires en meurent plus rapidement et que la tumeur est plus agressive. On veut qu’il y ait une campagne de sensibilisation auprès d’elles et qu’elles soient appelées à participer aux études cliniques.

Inspiration

Pour être dans un bon état d’esprit pour m’inspirer, je décroche de tout: des médias sociaux et de tout ce qui me rappelle mes projets. J’écoute des balados de motivation, je lis des livres de croissance personnelle. C’est vraiment ce qui me fait du bien!

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

C’était Marie-Soleil Tougas. Une personne dont j’aimais la fougue, la personnalité, le look et le petit côté rebelle. J’avais beaucoup de respect pour la femme qu’elle était.

Un souhait pour l’avenir de Montréal

L’égalité pour tous et pour toutes. Une ville inclusive, égalitaire, où il fait bon vivre ensemble!

Endroit préféré à Montréal

Le Grand Quai du Port de Montréal. Il est synonyme de grandeur. Pour moi, c’est un endroit où tout est possible. Quand j’y vais, je rêve grand. Je pense à tellement de choses que je pourrais réaliser. C’est l’endroit parfait pour me ressourcer.

Votre quartier

LaSalle. J’aime sa proximité avec la nature. C’est quelque chose que je n’aurais pas pensé aimer, mais je réalise que les espaces verts me manquaient.

Une endroit à découvrir à LaSalle

Le bord du fleuve, juste pour le regarder ou pour m’asseoir sur les balançoires. J’aime y marcher et y côtoyer les gens qui font du surf hiver comme été, ceux qui pique-niquent, qui se regroupent ou qui se reposent. C’est très familial. J’envisage même de m’acheter des skis de fond ou des raquettes, parce que je me surprends à envier les gens qui en font.