Métro x Trente présente Marie Amiot

Avec la Factry, Marie rassemble partenaires et collaborateurs pour donner vie à une vision commune. Sa mission: mettre de la créativité dans tous les secteurs d’activités et forger des esprits créatifs capables de trouver des solutions inédites aux défis et aux enjeux contemporains. En s’appuyant sur ses capacités mobilisatrices, elle fait rayonner son entreprise pour quiconque souhaite utiliser des chemins différents dans un monde en constante transformation.

Moteur de motivation

La conviction que la créativité, ça change le monde. Pour moi, si on réussissait à en injecter magiquement dans les domaines de la politique, des affaires et des causes sociales, on aurait un médicament curatif et préventif pour une société vraiment meilleure. C’est cette croyance qui m’anime. On est assez fous pour se dire que ce dont on rêve, c’est de faire du Québec la société la plus créative en Amérique du Nord.

Un projet qui vous tient à cœur

Le programme Pause de la Factry. On veut préparer les jeunes au monde qu’ils vont porter plus tard et au monde du travail qui les attend. Leur permettre d’être outillés par la créativité. Si j’avais un seul projet sur lequel travailler jusqu’à la fin des temps, ce serait celui-là. Je trouve que c’est une faveur incroyable à faire aux jeunes que de leur offrir une nouvelle perspective. Que tu étudies en médecine, en construction ou en agriculture, il va falloir que tu transformes la façon d’exercer ton métier. On veut les encourager à faire les choses différemment.

Inspiration

C’est la nature qui m’inspire et me ressource le plus. J’habite en ville, mais tu peux me trouver régulièrement dans les bois, sur une montagne ou sur l’eau. En nature, il y a tant de beauté, d’inspiration, de solutions; c’est ma grande source d’énergie.

Endroit préféré à Montréal

Le mont Royal. La montagne a fait partie de toute mon histoire. Mes entrainements préski lorsque j’étais jeune, des promenades à vélo avec mon premier chum, des tours à la patinoire avec mes parents… C’est mon ancrage montréalais.

Votre quartier

Griffintown, pour sa mixité, son histoire, sa proximité à l’eau. Même si ce qu’on en voit en ce moment, c’est de la poussière, des condos et des grues, pour moi, c’est un quartier qui a une histoire phénoménale. J’aime la richesse du mélange créé par d’anciennes usines, de la musique, de l’art…

Un endroit à découvrir à Griffintown

Le canal Lachine! L’eau, ça hypnotise, ça ressource, ça calme. C’est merveilleux d’être en ville, de voir de l’eau tous les jours et de pouvoir faire du canot chaque soir si on en a envie.