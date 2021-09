Métro x Trente présente Geneviève Tanguay

Première femme PDG d’Anges Québec, Geneviève Tanguay cumule plus de 20 ans d’expérience en investissement et joue un rôle important auprès des start-ups québécoises.

Moteur de motivation

Repositionner, développer et diriger une organisation qui peut avoir un tel impact dans notre société et dans nos vies quotidiennes, c’est vraiment un privilège. Comme on investit dans le secteur technologique, j’ai l’impression qu’indirectement on construit le Québec de demain en créant des entreprises d’avenir.

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

Isabelle Hudon, parce qu’elle a été présente dans mon développement professionnel. Elle vient d’être nommée présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada (BDC). C’est quand même une femme de Montréal qui est à la tête d’une des plus grandes institutions financières au Canada! Elle a une compréhension des enjeux internationaux actuels qui m’impressionne. Je la trouve inspirante! Je m’en voudrais de ne pas mentionner aussi Manon Brouillette, qui vient d’être nommée cheffe de l’exploitation du géant américain Verizon à New York. C’est tellement impressionnant!

Inspiration

Pour accomplir tout ce que je dois faire, ça me prend un haut niveau d’énergie, ce que me procure le sport. Parfois, je n’arrive pas à avoir un portrait global d’une situation. Quand ça se présente, je pars de mon bureau à la Place Ville Marie et je cours jusqu’au sommet du mont Royal, où je prends quelques minutes pour regarder la ville. En général, quand je reviens, j’ai une très bonne idée de ce que je dois faire.

Un souhait pour l’avenir de Montréal

Qu’on s’engage dans un virage écologique important dans lequel Montréal pourrait jouer un rôle de leadership en devenant une ville d’inspiration pour ses pratiques environnementales. Ce serait aussi très important de prioriser le domaine de l’éducation en modernisant notre approche et en construisant des écoles d’avenir pour ainsi développer nos jeunes talents pour les défis d’aujourd’hui.

Votre quartier

Outremont. C’est un quartier boisé, entouré d’arbres centenaires, mais qui est à proximité de la ville urbaine. Avoir la chance d’aller au bureau à la course, je considère que c’est un privilège!Un endroit à découvrir à Outremont Le Bilboquet sur l’avenue Bernard. Un carrefour de vie important pour les jeunes familles!